Идея заключается в том, чтобы привлечь пользователей к вакцинации. Авторы нововведения обещают пользователям большее количество "матчей" и, как следствие, больше свиданий. Некоторые программы даже позволяют пользователям фильтровать совпадения по статусу прививок.

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К инициативе присоединились сервисы: Tinder, Hinge, Match, OKCupid, BLK, Chispa и Plenty of Fish, Bumble и Badoo.

Новые опции включают:

значки, которые показывают статус прививки;

бесплатные функции premium;

ссылки на ресурсы вакцинации, такие как веб-сайт Vaccines.gov.

Пока неясно, как программы планируют проверять правдивость предоставленной информации пользователями насчет прививке. Однако многие программы, такие как Tinder, уже разрабатывают функции проверки.

Статистические данные: Пока в США 48% людей получили хотя бы одну дозу вакцины, тогда как 38% полностью вакцинированы. Президент Джо Байден поставил цель обеспечить первые 70% взрослых в стране прививкой до 4 июля текущего года.