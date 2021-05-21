Идея заключается в том, чтобы привлечь пользователей к вакцинации. Авторы нововведения обещают пользователям большее количество "матчей" и, как следствие, больше свиданий. Некоторые программы даже позволяют пользователям фильтровать совпадения по статусу прививок.
Интересно Платы и выбирай: создали приложение, которое позволяет "управлять" жизнью знаменитостей
К инициативе присоединились сервисы: Tinder, Hinge, Match, OKCupid, BLK, Chispa и Plenty of Fish, Bumble и Badoo.
Новые опции включают:
- значки, которые показывают статус прививки;
- бесплатные функции premium;
- ссылки на ресурсы вакцинации, такие как веб-сайт Vaccines.gov.
Пока неясно, как программы планируют проверять правдивость предоставленной информации пользователями насчет прививке. Однако многие программы, такие как Tinder, уже разрабатывают функции проверки.