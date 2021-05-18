NewNew – это разработка Кортни Смит, предпринимателя из Лос-Анджелеса. Приложение описывают как "фондовый рынок, на котором можно приобрести акции жизни реальных людей, чтобы контролировать их решения".

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Ориентировано это приложение на публичных личностей – писателей, художников, музыкантов, блогеров и тому подобное. Таких "творцов", как их называют в приложении, зарегистрировано пока около 100.

Используя NewNew, им теснее чем в других социальных сетях удается взаимодействовать со своими поклонниками. Более того, все это можно монетизировать.

"Создатель" записывает видео с вопросом и представляет на выбор 2 варианта. Читатели могут голосовать и платить неограниченное количество раз. Каким бы ни был результат – деньги не возвращают.

Обратите внимание! Каждый раз, когда проводится голосование, "творец" получает деньги. NewNew взимает определенную комиссию, сколько именно – пока неизвестно.

Пользователь может предложить "создателю" и что-то другое по своему усмотрению, за это придется заплатить от 20 долларов. Впрочем, если это предложение будет отклонено, деньги не будут взимать.



Кортни Смит, соучредитель и исполнительный директор NewNew / Фото NewNew

Отзывы о приложении

Писатель Брэндон Вонг, например, использовал голосования на NewNew, чтобы решить, в каком жанре писать, как развить свой сюжет или даже имена выбрать персонажам.

Бывало, что он не мог решить, что заказать на ужин. Поэтому попросил своих подписчиков в NewNew выбрать его. Большинство проголосовало за корейскую еду – каждый заплатил по 5 долларов.

Я не мог выбрать между китайской и корейской, поэтому мне это помогло. Я также использовал NewNew, чтобы решить, какой одеть,

– рассказал писатель.

Вонг объяснил, что присоединился к NewNew еще в марте и с тех пор отправляет 3 – 4 опросы в неделю. Сейчас у него уже более 1 700 голосов от подписчиков.

"NewNew выгодна всем сторонам. 5 долларов – это небольшая плата за то, чтобы повеселиться и получить вознаграждение", – подчеркнула Кортни Смит.

Справка. NewNew удалось привлечь инвестиции от Питера Тиля соучредитель PayPal, инвестиционного фонда Andreessen Horowitz и актера Уилла Смита. Техническую поддержку оказал Snapchat.