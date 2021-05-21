Ідея полягає в тому, щоб заохотити користувачів до вакцинації. Автори нововведення обіцяють користувачам більшу кількість "матчів" і, як наслідок, більше побачень. Деякі програми навіть дозволяють користувачам фільтрувати збіги за статусом щеплень.

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До ініціативи долучилися сервіси: Tinder, Hinge, Match, OKCupid, BLK, Chispa та Plenty of Fish, Bumble та Badoo.

Нові опції включають:

значки, які показують статус щеплення;

безкоштовні функції premium;

посилання на ресурси вакцинації, такі як веб-сайт Vaccines.gov.