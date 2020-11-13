Илон Маск за день сдал четыре теста на COVID-19: результаты его удивили
Миллиардер и изобретатель Илон Маск сообщил, что за сутки сделал четыре теста на коронавирус, в результате – два из них оказались положительными. Пока ничего, кроме симптомов обычной простуды, он не испытывает.
Предприниматель рассказал, что происходит кое-что непонятное, ведь вообщем он сдал четыре быстрых теста, все проводились в одинаковых условиях, но результаты – разные. Об этом Маск написал в своем Twitter.
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Два результата отрицательные, два – положительные. Один и тот же аппарат, один и тот же тест, одна и та же медсестра,
– обеспокоен бизнесмен.
Маск отметил, что в течение суток должен получить результаты еще нескольких ПЦР-тестов на коронавирус из других лабораторий.
Добавим, Илон Маск неоднократно ошибался относительно опасности и распространения COVID-19. Его прогнозы оказались ошибочными, а социальные сети миллиардера часто становились платформой для распространения фейков. По его словам, умирают все люди, а от коронавируса "очень низкая смертность".
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