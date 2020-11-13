Миллиардер и изобретатель Илон Маск сообщил, что за сутки сделал четыре теста на коронавирус, в результате – два из них оказались положительными. Пока ничего, кроме симптомов обычной простуды, он не испытывает.

Предприниматель рассказал, что происходит кое-что непонятное, ведь вообщем он сдал четыре быстрых теста, все проводились в одинаковых условиях, но результаты – разные. Об этом Маск написал в своем Twitter.

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Два результата отрицательные, два – положительные. Один и тот же аппарат, один и тот же тест, одна и та же медсестра,

– обеспокоен бизнесмен.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

Маск отметил, что в течение суток должен получить результаты еще нескольких ПЦР-тестов на коронавирус из других лабораторий.

Добавим, Илон Маск неоднократно ошибался относительно опасности и распространения COVID-19. Его прогнозы оказались ошибочными, а социальные сети миллиардера часто становились платформой для распространения фейков. По его словам, умирают все люди, а от коронавируса "очень низкая смертность".

Напомним, в сентябре основатель и идейный вдохновитель Тesla заявил, что не боится заразиться коронавирусом, поэтому он и его семья не планируют делать прививки, когда изобретут вакцину. Кроме того, он неоднократно высказывался против карантинных ограничений, которые вводят для сдерживания распространения вируса. Маск называл локдаун "домашним арестом", а такие меры, по его словам, отнюдь не идут на пользу широкой общественности.