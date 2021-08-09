Исследование провели ученые из китайского Тяньцзиньского университета. Материалы опубликованы в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

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Как это работает

Ранее китайские ученые разработали новый тип нанокомпозитного материала на основе цинка, который можно растворять в воде. Идея заключалась в том, что этот материал можно было бы использовать для временных электронных схем. Однако команда обнаружила, что он недостаточно проводит для использования в потребительских устройствах.

Что изменили

команда модифицировала нанокомпозит на основе цинка, добавив серебряные нанопровода – это сделало их проводимость лучше;

трафаретной печатью нанесли смесь на полимер (поливиниловый спирт), что разлагается;

цепи затвердели в результате химических реакций.

Этот процесс сформировал нанокомпозитные платы, которые разместили в полимерном корпусе. "Умные" часы не только показывают время, но и измеряют частоту сердечных сокращений человека, уровень кислорода в крови и количество шагов, пройденных за день.

Эксперимент показал, что прототип устойчив к поту, однако прекрасно растворяется в воде. Корпус и цепь полностью растворились в течение 40 часов.