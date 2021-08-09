Дослідження провели вчені з китайського Тяньцзінського університету. Матеріали опубліковані в журналі ACS Applied Materials & Interfaces.

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Як це працює

Раніше китайські вчені розробили новий тип нанокомпозитного матеріалу на основі цинку, який можна розчиняти в воді. Ідея полягала в тому, що цей матеріал можна було б використовувати для тимчасових електронних схем. Проте команда виявила, що він недостатньо проводить для використання в споживчих пристроях.

Що змінили

команда модифікувала нанокомпозит на основі цинку, додавши срібні нанодроти – це зробило їх провідність кращою;

трафаретною печаткою нанесли суміш на полімер (полівініловий спирт), що розкладається;

ланцюги затверділи в результаті хімічних реакцій.

Цей процес сформував нанокомпозитні плати, які розмістили у полімерному корпусі. "Розумний" годинник не лише показує час, а й вимірює частоту серцевих скорочень людини, рівень кисню в крові та кількість кроків, пройдених за день.

Експеримент продемонстрував, що прототип стійкий до поту, однак чудово розчиняється у воді. Корпус та ланцюг повністю розчинилися протягом 40 годин.