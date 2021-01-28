В Канаде представили концепцию гибридного летающего автомобиля: роскошные фото
Компания Horizon Aircraft, базирующаяся в Канаде, представила прототип гибридного летающего автомобиля. Разработка получила название Cavorite X5.
Источник: New Atlas
Cavorite X5 – это новый высококлассный электрический летательный аппарат от Horizon Aircraft. Он сочетает в себе не только отличные функциональные характеристики, но и стильный дизайн.
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Что известно о разработке
Электрический Cavorite X5 оснащен двумя наборами крыльев: меньшим спереди и большим сзади. Во время взлета и посадки оба крыла транспортного средства раскрываются, чтобы выявить скрытый набор пропеллеров. Это позволяет выполнять функцию многоцелевого мультикоптера с 16 роторами.
Cavorite X5 оснащен гибридной установкой, благодаря которой транспортное средство сможет пролететь до 500 километров с пассажирами, и до 1 000 – без них. Летающий автомобиль рассчитан на перевозку пяти пассажиров. Его скорость будет достигать 350 километров в час. Кроме того, транспортное средство сможет летать вертикально.
В Канаде представили прототип гибридного летающего автомобиля Cavorite X5: фото
Cavorite X5 / Фото Horizon Aircraft
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