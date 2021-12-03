Соответствующие кадры появились 2 декабря на ресурсе Reddit. Его опубликовал пользователь с никнеймом matude. "В Эстонии зафиксировали первый робо-затор", – так он подписал это видео.

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Роботы застряли в снегу

В курьезную ситуацию попали 7 роботов, изготовленных эстонской компанией Starship Technologies. Они не смогли передвигаться по улицам Таллинна из-за осадков. Судя по опубликованному видео, снега выпало не очень много. Впрочем, даже столь незначительное его количество помешало "курьерам" осуществлять доставки.

Курьезный инцидент с роботами-курьерами в Эстонии: смотрите видео

В комментариях к этому сообщению один из пользователей сети уточнил, что видео сняли утром. В течение дня ситуация улучшилась и "курьеры" возобновили свою работу. "Я увидел их в своем районе, люди им очень помогли. Теперь состояние тротуаров лучше, и они снова ездят. Но это не первая их зима в Таллинне, они должны уметь справляться", – написал miilu777.

Как отреагировали в сети

В общем, пользователи Reddit оставили под видео много комментариев. Компания Starship Technologies попала под шквал критики из-за того, что не приняла во внимание погодные особенности страны. Другие пишут, что такие кадры их порадовали. А некоторые вообще пытались представить, о чем могут "думать" в этот момент роботы-курьеры.