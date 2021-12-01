Раунд возглавил GOLDTek – дочерняя компания Foxconn, а также сингапурский EDBI. В настоящее время общая сумма инвестиций компании составляет 80 миллионов долларов.

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Планы компании

Ember заявила, что намерена открыть центр исследований и разработок в Юго-Восточной Азии, чтобы расширить свое международное присутствие. В связи с этим увеличивается и количество персонала. За 2021 год команда выросла на 76%.

С момента запуска Ember пять лет назад миссия нашей компании всегда заключалась в том, чтобы использовать наш опыт в точном контроле температуры для решения реальных проблем наших клиентов,

– сказал основатель и генеральный директор компании Клей Александер.

По состоянию на сегодняшний день Ember имеет более 129 патентов, связанных с контролем температуры, данными и подключением. Привлеченные инвестиции позволят охватить новые отрасли – здравоохранение и питание для новорожденных.

Так, компания анонсировала выпуск "первой облачной самоохлаждающейся транспортной коробки". Технология направлена ​​на фармацевтическую промышленность. Речь идет о глобальной цепочке поставок лекарств, которая сейчас подвергается беспрецедентной нагрузке.