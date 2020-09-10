Законодатели в Портленде, штат Орегон, запретили использования технологии распознавания лица как правительственными учреждениями, так и частными структурами в общественных помещениях. Власть обеспокоена вмешательством в частную жизнь, недостаточной прозрачностью и использованием необъективных технологий, в частности со стороны правоохранительных органов.

Законодатели единогласно проголосовали за принятие двойного постановления: одно направлено ​​на государственное использование, а второе – на частное, рассказывает Business Insider.

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Так, другие города начали активно противодействовать использованию технологии распознавания лица на фоне растущей обеспокоенности нарушением гражданских прав и свобод, включая Сан-Франциско, Окленд и Бостон. Но Портленд пошел на шаг дальше, запретив частным компаниям и частным лицам использовать его в общественных местах.

Портлендци никогда не должны бояться, что их право на приватность будет использовано или их правительством, или частным учреждением, – заявил мэр Тед Вилер.

Где запретили использовать технологии?

Решение запрещает эту технологию в частном секторе – таком, как: рестораны, магазины, места развлечений, банки, больницы, гостиницы и аренда Airbnb, Uber, Lyft и общественный транспорт. Однако существуют некоторые исключения, в частности: церкви, частные резиденции, частные клубы или учреждения. Физические лица могут использовать эту технологию для разблокировки смартфонов, обозначения людей или использования фильтров для лица в социальных сетях.

Решение также предоставляет законное право подавать иск на частные организации, которые собирают их данные с нарушением закона и требовать возмещения убытков до 1000 долларов за каждый день нарушения.

Я считаю, что данный запрет является типичным законодательством, остальные страны будет следовать за нами, как только мы закончим свою работу здесь. На самом деле речь идет о том, чтобы мы уделяли приоритетное внимание нашим самым уязвимым членам общества, – заявила комиссар городского совета Джо Эн Хардести.

Технология распознавания лиц, в том числе ее использования правоохранительными органами, вызвала недоверие на фоне общенациональных протестов против жестокости и расизма полиции в системе уголовного судопроизводства. Доказали, что она дискриминирует людей по цвету кожи и полу.

Кто против?

Однако, некоторые группы промышленных предприятий боролись с запретом Портленда. Так, Amazon потратила на борьбу с запретом минимум 24 000 долларов. Фонд информационно-технологических инноваций, аналитический центр при поддержке таких производителей программного обеспечения для распознавания лиц, как Google и IBM, также выступили против запрета.