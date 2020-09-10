Портлендці ніколи не повинні боятися, що їхнє право на приватність буде використано або їхнім урядом, або приватною установою, – заявив мер Тед Вілер.

Де заборонили використовувати технології?

Рішення забороняє використовувати технологію розпізнавання обличчя в ресторанах, магазинах, місцях розваг, банках, лікарнях, готелях, на Airbnb, в Uber, Lyft та громадському транспорті. Однак існують деякі винятки, зокрема: церкви, приватні резиденції, приватні клуби чи установи. Фізичні особи можуть використовувати цю технологію для розблокування смартфонів, позначення людей або використання фільтрів для обличчя в соціальних мережах.

Рішення також надає законне право подавати позов до приватних організацій, які збирають їх дані з порушенням закону та вимагати відшкодування збитків до 1000 доларів за кожен день порушення.

Я вважаю, що ця заборона є типовим законодавством, яке решта країн буде наслідувати, щойно ми закінчимо свою роботу тут. Насправді йдеться про те, щоб ми приділяли пріоритетну увагу нашим найбільш уразливим членам суспільства, – заявила комісар міської ради Джо Ен Хардесті.

Технологія розпізнавання обличчя, зокрема її використання правоохоронними органами, викликала недовіру на тлі загальнонаціональних протестів проти жорстокості та расизму поліції в системі кримінального судочинства. Довели, що вона дискримінує людей за кольором шкіри та статі.

Хто проти заборони?

Проте, деякі групи промислових підприємств боролись із забороною Портленда. Так, Amazon витратила на боротьбу із забороною щонайменше 24 000 доларів. Фонд інформаційно-технологічних інновацій, аналітичний центр, за підтримки таких виробників програмного забезпечення для розпізнавання облич, як Google та IBM, також виступили проти нового закону.