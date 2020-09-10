У Портленді заборонили технологію розпізнавання обличчя: чому прийняли такий закон
Законодавці в Портленді, штат Орегон, вирішили заборонити використання технології розпізнавання обличчя як урядовими установами, так і приватними структурами в громадських приміщеннях. Рішення пояснюють втручанням у приватне життя, недостатньою прозорістю та залученням необ'єктивних технологій, зокрема з боку правоохоронних органів.
Законодавці одноголосно проголосували за прийняття подвійної постанови: одна спрямована на державне використання, а друга – на приватне, розповідає Business Insider.
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Так, інші міста США почали активно протидіяти використанню технології розпізнавання обличчя на тлі зростаючої занепокоєності з приводу порушень громадянських прав і свобод, включаючи Сан-Франциско, Окленд та Бостон. Але Портленд пішов на крок далі, заборонивши приватним компаніям та приватним особам використовувати його в громадських місцях.
Портлендці ніколи не повинні боятися, що їхнє право на приватність буде використано або їхнім урядом, або приватною установою, – заявив мер Тед Вілер.
Де заборонили використовувати технології?
Я вважаю, що ця заборона є типовим законодавством, яке решта країн буде наслідувати, щойно ми закінчимо свою роботу тут. Насправді йдеться про те, щоб ми приділяли пріоритетну увагу нашим найбільш уразливим членам суспільства, – заявила комісар міської ради Джо Ен Хардесті.