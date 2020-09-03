Инженеры компании Intel создали робота на колесах со встроенным смартфоном, который выполняет функцию камеры и вычислительного устройства.

Робот сможет распознавать человека по данным с камеры, следовать за ним и ездить по помещениям, преодолевая препятствия. рассказывает N+1.

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Создатели проекта

Открытый проект робота на колесах создали инженеры Intel Labs Маттиас Мюллер (Matthias Müller) и Владлен Колтун (Vladlen Koltun). Специалисты сообщают, что мощности современного смартфона (с высокопроизводительными процессорами) будет достаточно для выполнения функции съемки. В свою очередь, для физического функционирования робота понадобятся детали стоимостью около 50 долларов.

Сообщают, что колеса будут подключаться к плате-драйверу, собственно, с помощью чего и будет происходить движение. Данные с датчиков будут собираться с помощью USB, который будет связан с платой. Также, к смартфону можно будет подключить контроллер для ручного управления через Bluetooth.

Наши эксперименты показали, что робот за 50 долларов со смартфоном способен отслеживать человека и осуществлять автономную навигацию в реальном времени. Мы надеемся, что представленная работа откроет новые возможности широкомасштабного обучения с помощью тысяч недорогих роботов, – отмечают создатели.