Вчера, состоялась ежегодная презентация Apple, во время которой компания традиционно радует "яблочных" ценителей новыми разработками и высокотехнологичными устройствами. Разработчики показали новый iPad, новую модель AppleWatch и анонсировали выход новой версии операционной системы iOs.

Стоит отметить, что большинство зрителей с нетерпением ждали выхода нового смартфона iPhone 12, который, к сожалению, не представили, рассказывает 24 канал.

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Коротко об улучшениях, новых функциях и разработках Apple:

Обновленная система iOs 14 выйдет сегодня, но новая модель iPhone 12 – в октябре. iPad Air теперь поддерживает Wi-Fi 6. Благодаря новому чипу айпад может считывать движения рук в воздухе, а не просто прикосновения к экрану. В iPad Pro этого года появился Lidar (выявление и определение дальности с помощью света), который наверняка появится и в новых айфонах. Так, дополненная реальность станет еще ярче. В iPad Air новый процессор A14 Bionic, который на 30-40 процентов быстрее. Такого еще не было ни в одном устройстве Apple. Анонсировали разработку iPadOS 14: айпад, который будет уметь разбирать написанный Pencil текст Новая функция в WatchOS 7 – таймер мытья рук, который включается автоматически. Apple Watch на страже здоровья: новое приложение "Кислород в крови" позволяет измерить уровень кислорода всего за 15 секунд, благодаря встроенному датчику кислорода. К одному айфона скоро можно будет подключить дополнительные Apple Watch – ваших детей или пожилых родственников, у которых нет своего айфона. До сих пор не было айфона – не было и часов.

Apple Watch Series 6 is official and it comes in a new red color and with a new sensor: blood oxygen levels https://t.co/Jnt7iOHH1n pic.twitter.com/fNiT1DCLlp — Tom Warren (@tomwarren) September 15, 2020

Apple Watch Series 6 – идеальная модель для тех, кто покупает Apple Watch для пожилых родителей: в них встроен детектор падения, который оперативно сообщит родственникам и друзьям. Они контролируют некоторые процессы, происходящие в огранизме. Если вы покупаете часы для ребенка, можете указать, с какими контактами он может общаться. Запустили Fitness + – приложение для занятий спортом, которое подбирает тренировки, подбадривает сообщениями о том, сколько осталось до конца. Стоимость: 9,99 доллара в месяц или 79,99 доллара в год. Компания представила Apple One – единственная подписка на все сервисы Apple: iCloud, Apple TV +, Apple Music, Arcade, News + и Fitness +. Стоимость: от 15 долларов в месяц на человека или от 20 долларов – в семейной подписке.

Маска от Apple

Этот продукт Apple не представила и не продает, но тем не менее: защитные маски от самой дорогой компании мира!

Here’s your Apple Mask unboxing… unsurprisingly like any other Apple product. https://t.co/Ff0d9nQ6kl pic.twitter.com/9TLQs0V6Lf — Mark Gurman (@markgurman) September 11, 2020

Сколько стоят новинки?

Apple Watch Series 6 стоит 399 долларов (11 000 грн), a Apple Watch SE – 279 долларов (7700 грн). В свою очередь iPad 8 имеет цену 330 долларов (9100 гривен), а iPad Air – 599 долларов (16 500 гривен).