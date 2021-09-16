Сейчас системы защиты устанавливают в селах Трояны, Чумаки и Бродщина. Уже к концу года панели смонтируют в Бережнивци, Кобеляках и Шамраевке.

Примечательно На Тернопольщине открыли движение отстроенным мостом: изменившие

Почему это важно

Известно, что шумовое загрязнение, вызванное движением транспорта (железнодорожного и автомобильного) может стать причиной ухудшения здоровья. Так, жители мегаполисов часто страдают сердечными заболеваниями, болезнями сосудов и нарушением нервной системы. Кроме того, постоянный шум вызывает ухудшение самочувствия, работоспособности и умственной активности.

О сооружениях

Шумозащитные экраны выполняют функцию защиты определенных территорий от шума – без воздействия на сам источник звука. Их применяют не только для автомобильных и железных дорог, но и для промышленных источников шума.

Шумозащитные конструкции бывают: железобетонные, металлические, из органического стекла, из поливинилхлорида (ПВХ), деревянные, из зеленых насаждений, из монолитного поликарбоната, с деревянной стружки, кирпичные, композитные и грунтовые (земляные).

Полный текст публикации Службы автомобильных дорог в Полтавской области:

Завершен монтаж шумозащитных экранов в селе Свечкарево Белицкой общины Полтавского района на автомобильной дороге Н-31 # Днипро_Решетиливка. Это – ограждающие конструкции, предназначенные для защиты отдельных территорий от шума. Такие экраны – наиболее эффективный метод шумового заграждения от автомобильных и железных дорог, а также промышленных источников шума без влияния на сам источник звука. Экраны пока устанавливаем в селах Трояны, Чумаки и Бродщина. К концу года шумозащита планируем смонтировать в Бережнивци, Кобеляках и Шамраевке. По материалам выполнения шумозащитные экраны делят на железобетонные; металлические; из органического стекла; из поливинилхлорида (ПВХ) деревянные; из зеленых насаждений; из монолитного поликарбоната; с деревянной стружки; кирпичные; композитные; грунтовые (земляные).