Наразі системи захисту встановлюють в селах Трояни, Чумаки та Бродщина. Вже до кінця року панелі змонтують в Бережнівці, Кобеляках та Шамраївці.

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Чому це важливо

Відомо, що шумове забруднення, спричинене рухом транспорту (залізничного та автомобільного), може стати причиною погіршення здоров'я. Так, мешканці мегаполісів часто страждають на серцеві захворювання, хвороби судин та порушення нервової системи. Крім того, постійний шум викликає погіршення самопочуття, працездатності та розумової активності.

Про споруди

Шумозахисні екрани виконують функцію захисту певних територій від шуму – без впливу на саме джерело звуку. Їх застосовують не лише для автомобільних та залізничних доріг, а й для промислових джерел шуму.

Шумозахисні конструкції бувають: залізобетонні, металеві, з органічного скла, з полівінілхлориду (ПВХ), дерев’яні, із зелених насаджень, із монолітного полікарбонату, з дерев’яної стружки, цегляні, композитні та ґрунтові (земляні).

Повний текст публікації Служби автомобільних доріг у Полтавській області:

Завершено монтаж шумозахисних екранів в селі Свічкареве Білицької громади Полтавського району на автомобільній дорозі Н-31 #Дніпро_Решетилівка. Це ― огороджувальні конструкції, призначені для захисту окремих територій від шуму. Такі екрани ― найбільш ефективний метод шумового загородження від автомобільних та залізничних доріг, а також промислових джерел шуму без впливу на саме джерело звуку. Екрани наразі встановлюємо в селах Трояни, Чумаки та Бродщина. До кінця року шумозахист плануємо змонтувати в Бережнівці, Кобеляках та Шамраївці. За матеріалами виконання шумозахисні екрани поділяють на: залізобетонні; металеві; з органічного скла; з полівінілхлориду (ПВХ); дерев’яні; із зелених насаджень; із монолітного полікарбонату; з дерев’яної стружки; цегляні; композитні; ґрунтові (земляні).