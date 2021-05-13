На этом амбициозные планы компании не заканчиваются. Там стремятся также впоследствии разработать и водородный поезд.

Читайте также Украинские студенты представили прототип электромобиля "Ева": фото

Локомотив будут приводить в движение:

4 асинхронные двигатели номинальной мощностью 180 кВт;

2 тяговые инверторы с вспомогательным преобразователем;

тяговый аккумулятор вместе с 2 комплектами водородных ячеек.

Другие подробности о разработке

Благодаря радиоуправлению локомотивом при маневровой работы сможет управлять 1 человек. Кроме этого, его также оснастят системой наблюдения.

Справка. Говорится о путевой и автосцепной камерах, а также еще одной – в кабине машиниста. Их адаптируют для работы в сложных условиях без потери качества изображения.

Представить свою разработку компания Pesa Bydgoszcz предварительно планирует еще в 2021 году. Локомотив будет работать на нефтеперерабатывающем заводе компании Orlen в Плоцке.



Так будет выглядеть новый локомотив / Фото Pesa Bydgoszcz