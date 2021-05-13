На этом амбициозные планы компании не заканчиваются. Там стремятся также впоследствии разработать и водородный поезд.
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Локомотив будут приводить в движение:
- 4 асинхронные двигатели номинальной мощностью 180 кВт;
- 2 тяговые инверторы с вспомогательным преобразователем;
- тяговый аккумулятор вместе с 2 комплектами водородных ячеек.
Другие подробности о разработке
Благодаря радиоуправлению локомотивом при маневровой работы сможет управлять 1 человек. Кроме этого, его также оснастят системой наблюдения.
Представить свою разработку компания Pesa Bydgoszcz предварительно планирует еще в 2021 году. Локомотив будет работать на нефтеперерабатывающем заводе компании Orlen в Плоцке.
Так будет выглядеть новый локомотив / Фото Pesa Bydgoszcz