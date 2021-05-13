На цьому амбітні плани компанії не завершуються. Там прагнуть також згодом розробити й водневий поїзд.

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Локомотив приводитимуть у рух:

4 асинхронні двигуни номінальною потужністю 180 кВт;

2 тяговими інверторами з допоміжним перетворювачем;

тяговим акумулятором разом з 2 комплектами водневих осередків.

Інші подробиці про розробку

Завдяки радіоуправлінню локомотивом під час маневрової роботи зможе керувати 1 людина. Крім цього, його також обладнають системою спостереження.

Довідка. Мовиться про колійну та автозчепну камери, а також ще одну – у кабіні машиніста. Їх адаптують для роботи у складних умовах без втрати якості зображення.

Представити свою розробку компанія Pesa Bydgoszcz попередньо планує ще у 2021 році. Локомотив працюватиме на нафтопереробному заводі компанії Orlen в Плоцьку.



Такий вигляд матиме новий локомотив / Фото Pesa Bydgoszcz