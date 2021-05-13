На цьому амбітні плани компанії не завершуються. Там прагнуть також згодом розробити й водневий поїзд.
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Локомотив приводитимуть у рух:
- 4 асинхронні двигуни номінальною потужністю 180 кВт;
- 2 тяговими інверторами з допоміжним перетворювачем;
- тяговим акумулятором разом з 2 комплектами водневих осередків.
Інші подробиці про розробку
Завдяки радіоуправлінню локомотивом під час маневрової роботи зможе керувати 1 людина. Крім цього, його також обладнають системою спостереження.
Представити свою розробку компанія Pesa Bydgoszcz попередньо планує ще у 2021 році. Локомотив працюватиме на нафтопереробному заводі компанії Orlen в Плоцьку.
Такий вигляд матиме новий локомотив / Фото Pesa Bydgoszcz