Польша закупит турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2

Польша заказала партию ударных беспилотников Bayraktar турецкого производства. Общее количество БПЛА – 24 единицы.

Об этом заявил Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. В ближайшее время стороны должны подписать соответствующий контракт. Ожидается, что беспилотники начнут отгружать в 2022 году.

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О БПЛА

Bayraktar TB2 Турецкий ударный беспилотник нового поколения, который эксплуатируют в течение 6 лет. "Байрактары" уже зарекомендовали себя в вооруженных конфликтах, в частности – на востоке Европы и на Ближнем Востоке. Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Вместе с высокоточным ракетным вооружением беспилотники способны уничтожать бронетехнику и морские цели врага.

В рамках заказ летательные аппараты оснастят противотанковыми снарядами. Соглашение также предусматривает покупку логистического и учебного оборудования.

Напомним, в 2019 году Украина закупила и провела испытания турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan.

Ранее мы писали о том, что украинское государственное предприятие "Антонов" разрабатывает беспилотник "Горлица-2" – отечественный аналог турецкого Bayraktar TB2 и конкурент "Сокол-300" от КБ "Луч".