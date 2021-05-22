Про це заявив Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак. Найближчим часом сторони мають підписати відповідний контракт. Очікується, що безпілотники розпочнуть відвантажувати у 2022 році.

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Про БПЛА

Bayraktar TB2 Турецький ударний безпілотник нового покоління, який експлуатують впродовж 6 років. "Байрактари" вже зарекомендували себе у збройних конфліктах, зокрема – на сході Європи та на Близькому Сході. Дрон може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. Разом з високоточним ракетним озброєнням безпілотники здатні знищувати бронетехніку та морські цілі ворога.

В межах замовлення літальні апарати оснастять протитанковими снарядами. Угода також передбачає покупку логістичного та навчального обладнання.

Нагадаємо, у 2019 році Україна закупила і провела випробування турецьких безпілотників Bayraktar TB2, які планується оснащувати високоточними авіабомбами MAM-L турецької компанії Roketsan.

Раніше ми писали про те, що українське державне підприємство "Антонов" розробляє безпілотник "Горлиця-2" – вітчизняний аналог турецького Bayraktar TB2 і конкурент "Сокол-300" від КБ "Луч".