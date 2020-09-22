Без вредных выбросов: как будут выглядеть "самолеты будущего" от Airbus – фото
Европейская авиастроительная компания Airbus представила модели самолетов, которые не будут выбрасывать углекислый газ в воздух во время перелетов. Их могут начать использовать уже к 2035 году.
Это будут первые в мире пассажирские лайнеры, которые будут работать на водороде, сообщает Airbus.
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Концепты получили название ZEROe, что означает "нулевой уровень вредных выбросов". Самолеты будут оснащены модифицированным газотурбинным двигателем, который будет работать благодаря сжиганию водорода. Жидкий водород будет храниться в специальных баках.
Это исторический момент для коммерческого авиационного сектора. Мы планируем сыграть] ведущую роль в важном переходе, который когда-либо наблюдался в этой области,
– прокомментировал Гийом Форе, исполнительный директор Airbus.
Отметим, что эксплуатация самолетов на водороде требует определенных изменений в инфраструктуре аэропортов. Ведь нужно будет обеспечить транспортировку водорода и регулярную заправку воздушных судов.
Что известно о будущих самолетах Airbus
► Первая модель рассчитана на 120 – 200 пассажиров. Внешне самолет будет выглядеть как классический лайнер с двумя турбовентиляторными двигателями.
Airbus представила концепцию "самолетов будущего" / Фото Airbus
Такое воздушное судно сможет преодолевать расстояния в более чем 3700 километров, а значит – выполнять межконтинентальные рейсы.
► Вторая модель сможет перевозить до 100 пассажиров. Это – самолет с двумя турбовинтовыми двигателями вместо турбовентилятора.
"Зеленые" самолеты будут работать на водороде / Фото Airbus
Дальность полета такого самолета будет достигать более 1800 километров, поэтому это будет идеальным вариантом для коротких рейсов.
► Третья модель рассчитана максимум на 200 пассажиров. Самолет сможет выполнять межконтинентальные перевозки.
Новые самолеты могут запустить в эксплуатацию к 2035 году / Фото Airbus
По плану разработчиков, особая форма его фюзеляжа будет способствовать сохранению и распределения водорода.