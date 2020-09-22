Европейская авиастроительная компания Airbus представила модели самолетов, которые не будут выбрасывать углекислый газ в воздух во время перелетов. Их могут начать использовать уже к 2035 году.

Это будут первые в мире пассажирские лайнеры, которые будут работать на водороде, сообщает Airbus.

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Концепты получили название ZEROe, что означает "нулевой уровень вредных выбросов". Самолеты будут оснащены модифицированным газотурбинным двигателем, который будет работать благодаря сжиганию водорода. Жидкий водород будет храниться в специальных баках.

Это исторический момент для коммерческого авиационного сектора. Мы планируем сыграть] ведущую роль в важном переходе, который когда-либо наблюдался в этой области,

– прокомментировал Гийом Форе, исполнительный директор Airbus.

Отметим, что эксплуатация самолетов на водороде требует определенных изменений в инфраструктуре аэропортов. Ведь нужно будет обеспечить транспортировку водорода и регулярную заправку воздушных судов.

Что известно о будущих самолетах Airbus

► Первая модель рассчитана на 120 – 200 пассажиров. Внешне самолет будет выглядеть как классический лайнер с двумя турбовентиляторными двигателями.



Airbus представила концепцию "самолетов будущего" / Фото Airbus

Такое воздушное судно сможет преодолевать расстояния в более чем 3700 километров, а значит – выполнять межконтинентальные рейсы.

► Вторая модель сможет перевозить до 100 пассажиров. Это – самолет с двумя турбовинтовыми двигателями вместо турбовентилятора.



"Зеленые" самолеты будут работать на водороде / Фото Airbus

Дальность полета такого самолета будет достигать более 1800 километров, поэтому это будет идеальным вариантом для коротких рейсов.

► Третья модель рассчитана максимум на 200 пассажиров. Самолет сможет выполнять межконтинентальные перевозки.



Новые самолеты могут запустить в эксплуатацию к 2035 году / Фото Airbus​

По плану разработчиков, особая форма его фюзеляжа будет способствовать сохранению и распределения водорода.

Справка. Airbus – это мировой лидер в авиационной и космической отрасли, а также в предоставлении сопутствующих услуг. Компания производит пассажирские лайнеры, военные и транспортные воздушные суда, гражданские и военные вертолеты.



Более 50 тысяч сотрудников Airbus работают во Франции, Германии, Великобритании и Испании. Окончательная сборка продукции происходит на заводах в Тулузе и Гамбурге (Германия).