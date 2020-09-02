Выяснилось, что работники, известные своей лживостью, агрессивностью и эгоизмом, добивались власти не чаще, чем их щедрые, надежные и приятные коллеги.

Люди с неприятными чертами характера — агрессивные, злые и манипулятивные — не имеют преимуществ на пути к руководящим должностям, выяснили ученые из Калифорнийского університета в Беркли.

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Исследователи в течение четырнадцати лет пытались найти ответ на вопрос: "Придут ли засранцы к власти благодаря своему характеру либо вопреки ему?" Для этого они наблюдали за множеством добровольцев, которые заранее прошли тесты на выявление личностных качеств.

Плохая новость заключается в том, что компании назначают неприятных людей руководителями так же часто, как и приятных, — говорит ведущий автор исследования Кэмерон Андерсон.

Ученые обнаружили, что "засранцам" удавалось подниматься по карьерной лестнице благодаря умению запугивать.

"Люди с неприятным характером добираются до власти с той же скоростью, что и все остальные, даже если они могут нанести серьёзный ущерб организации", — резюмировал Андерсон.