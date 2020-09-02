З'ясувалося, що працівники, відомі своєю брехливістю, агресивністю і егоїзмом, домагалися влади не частіше, ніж їхні щедрі, надійні і приємні колеги.

Люди з неприємними рисами характеру — агресивні, злі і маніпулятивні — не мають переваг на шляху до керівних посад, з'ясували вчені з Каліфорнійського університету в Берклі.

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Дослідники протягом чотирнадцяти років намагалися знайти відповідь на питання: "Чи прийдуть засранці до влади завдяки своєму характеру або всупереч йому?" Для цього вони спостерігали за безліччю добровольців, які заздалегідь пройшли тести на виявлення особистісних якостей.

Погана новина полягає в тому, що компанії призначають неприємних людей керівниками так само часто, як і приємних, — говорить провідний автор дослідження Кемерон Андерсон.

Вчені виявили, що "засранцям" вдавалося підніматися кар'єрними сходами завдяки вмінню залякувати.

"Люди з неприємним характером добираються до влади з тією ж швидкістю, що і всі інші, навіть якщо вони можуть завдати серйозної шкоди організації", — резюмував Андерсон.