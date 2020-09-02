Компании Apple и Google будут работать с большим количеством технологий для оповещения людей, которые могли быть подвержены влиянию коронавируса. Разработчики уверяют, что на конфиденциальность это не повлияет.

В апреле 2020 года Apple и Google объявили о колоборации, которая обусловлена глобальной пандемией. Мировые корпорации намеревались анонимно отслеживать смартфоны с помощью сигнала Bluetooth, рассказывает WIRED.

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В случае, когда владельцу одного из телефонов поставили диагноз COVID-19, автоматически поступает предупреждение тем, кто был рядом. Идея заключалась в том, чтобы помочь работникам здравоохранения оперативно отслеживать потенциально подверженных риску людей и остановить распространение вируса.

Почему возникли сложности?

Однако вскоре стало ясно, что эксперимент дался нелегко. Apple и Google предоставили техническую основу и указания по применению. Но государствам предстояло создать приложения и интегрировать их в свои меры по охране здоровья. Но, за пять месяцев только шесть штатов США запустили приложения по схеме Apple-Google.

Дискуссии о создании программ отслеживания контактов углубились в вопрос конфиденциальности и влияния крупных технологических компаний, а также неопределенность относительно того, насколько цифровое отслеживание контактов поможет общей реакции на пандемию. Ведь тестирования, ресурсы для зараженных, отслеживание контактов вручную – совокупность важных процессов, которые все еще не работают комплексно и слаженно.

Следовательно, компании выступили с заявлением, что возьмут ситуацию под свой контроль. Apple и Google отмечают, что решение обусловлено продолжительными дискуссиями с государственными органами здравоохранения, которые признали, что испытывают трудности в создании приложений. Государствам нужно будет обеспечить разработчиков основной информацией: как пройти тестирование, если кто-то получит предупреждение, как связаться с местным органом здравоохранения в случае положительного результата.

В чем заключается новый подход?

Сейчас компании разработали технологию под названием Exposure Notification Express, которая не требует внешних приложений. Для пользователей Apple эта функция будет доступна со вторника в iOS 13.7, новейшей версии операционной системы Apple. В свою очередь, для владельцев Android Google создаст доступ в этом месяце. Договор об использовании новой программы уже подписали штаты Вирджиния, Невада, Мэриленд и округ Колумбия.

Apple и Google заявляют, что стремятся поддерживать органы государственного управления здравоохранением и подчеркивают, что вопрос конфиденциальности пользователей остается приоритетным: они не будет собирать никаких идентификационных данных.

В любом случае, до сих пор непонятно, насколько цифровое отслеживание контактов поможет в борьбе с пандемией. Однако, как отмечали разработчики, цифровое отслеживание контактов является дополнением к реакции общественного здоровья. Чтобы проект стал действительно эффективным инструментом для борьбы с заболеванием, остальные мероприятия по охране здоровья – тестирование, отслеживание, поддержка лиц, находящихся на карантине – должны работать в комплексе.