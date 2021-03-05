В будущем традиционные командировки будут происходить совсем в другом формате. Вместо деловых встреч в конференц-залах работники чаще будут общаться на пляжах.

Також прогноз озвучили в американской финансовой компании American Express. Там считают, что путешествия после пандемии COVID-19 станут важным элементом корпоративной культуры.

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По словам исполнительного вице-президента Эвана Конвайзера, во время деловых поездок главным будет общение сотрудников, работающих дистанционно.

Поэтому такие командировки прежде всего будут привилегиями для работников, а не обязанностью.

Люди хотят отдохнуть от дома. Путешествовать каждый месяць в течении недели – это поможет изменить баланс,

– подчеркнул он.

Формальные встречи в помещениях для конференций останутся в прошлом. Ведь в будущем популярным будет проведение тимбилдинга на природе в странах с теплым климатом.

Люди будут выбирать работу, смотря на то, как часто нужно будет ходить в офис

Эван Конвайзер отметил, компании будут конкурировать для привлечения самых лучших работников, которые хотят сами выбирать – когда им идти в офис, а когда отправиться в рабочее путешествие.

"Люди будут решать по поводу места работы в зависимости о того, как часто им придется ходить в офис и как они видят свою свободу передвижения", – объяснил испонительный вице-президент American Express.

Кроме этого, он предлагает потратить на робочие поездки деньги, которые удастся сэкономить на аренде офисов.

Деловые путешествия делают огромный вклад в построение отношений по всему миру. Это один из самых лучших способов создать будущее для себя,

– подытожил Конвейзер.

Справка. В Северной Америке количество командировок сократилось на 79% с апреля по декабрь 2020 года. А в Amazon сообщили, пандемия помогла сэкономить компании миллиард долларов путем уменьшения рабочих поездок.