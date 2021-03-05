У майбутньому традиційні відрядження відбуватимуться зовсім в іншому форматі. Замість ділових зустрічей у конференц-залах працівники частіше спілкуватимуться на пляжах.

Такий прогноз озвучили в американській фінансовій компанії American Express. Там вважають, що подорожі після пандемії COVID-19 стануть важливим елементом корпоративної культури.

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За словами виконавчого віцепрезидента Евана Конвайзера, під час ділових поїздок головним буде саме спілкування співробітників, які працюють дистанційно.

Відтак такі відрядження насамперед будуть привілеями для працівників, а не обов'язком.

Люди хочуть відпочити від дому. Подорожувати щомісяця протягом тижня – це допоможе змінити баланс,

– підкреслив він.

Формальні зустрічі в приміщеннях для конференцій залишаться в минулому. Адже в майбутньому популярним буде проведення тімбілдингу на природі в країнах з теплим кліматом.

Люди обиратимуть роботу, зважаючи на те, як часто треба буде ходити в офіс

Еван Конвейзер зазначив, компанії конкуруватимуть задля залучення найкращих працівників, які хочуть самі обирати – коли їм йти в офіс, а коли відправитися в робочу подорож.

"Люди будуть вирішувати щодо місця роботи в залежності від того, як часто їм доведеться ходити в офіс і як вони бачать свою свободу пересування", – пояснив виконавчий віцепрезидент American Express.

Крім цього, він пропонує витратити на робочі поїздки гроші, які вдасться зекономити на оренді офісів.

Ділові подорожі роблять величезний внесок у побудову відносин по всьому світу. Це один з найкращих способів створити майбутнє для себе,

– підсумував Конвейзер.

Довідка. У Північній Америці кількість відряджень скоротилась на 79% з квітня по грудень 2020 року. А в Amazon повідомили, пандемія допомогла зекономити компанії мільярд доларів шляхом зменшення робочих поїздок.