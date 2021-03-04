Компанія Boston Consulting Group провела глобальне дослідження спільно з рекрутинговим агентством The Network щодо найбільш привабливих міст і країн для іноземних співробітників. Так, рейтинг топових міст очолив Лондон, а країн – Канада.

У незалежному опитуванні Decoding Global Talent, Onsite and Virtual взяли участь близько 209 000 жителів 190 країн.

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Згідно з дослідженням, найпривабливішими країнами для переїзду по роботі стали:

Канада США Австралія Німеччина Великобританія Японія Швейцарія Сінгапур Франція Нова Зеландія

Відзначається, що Канада та Австралія набагато краще впоралися з реагуванням на пандемію, ніж США. Ба більше, ці країни славляться своєю відкритою культурою і потужними соціальними системами.

Крім того, що Канада є номером один в цілому, Канада також є кращим вибором для тих, хто має ступінь магістра або доктора, для тих, хто має цифрову освіту або досвід, а також для осіб, молодших за 30 років. Це характеристики, які цінують компанії та країни,

– йдеться у звіті.

Автори дослідження стверджують, що Японія, Сінгапур і Нова Зеландія увійшли в список найбільш сприятливих країн для ділового переїзду з огляду на те, що вони ефективніше протидіяли поширенню COVID-19.

Найпривабливіші міста для іноземних фахівців:

Лондон, (Великобританія) Амстердам (Нідерланди) Дубай (ОАЕ) Берлін, (Німеччина) Абу-Дабі (ОАЕ) Токіо, (Японія) Сінгапур Нью-Йорк, (США) Барселона, (Іспанія) Сідней, (Австралія)

Експерти підкреслюють, що з 2014 по 2020 рік кількість людей, охочих переїхати працювати за кордон знизилася з 63% до 50% відповідно. Не останню роль у такій тенденції відіграла всесвітня пандемія коронавірусу і масовий перехід на віддалену роботу.

"Віртуальна мобільність"

У сучасних реаліях, викликаних пандемією COVID-19, з'явилася нова модель, яка стосується віддаленої міжнародної роботи. Так, 57% респондентів заявили, що вони готові працювати дистанційно на роботодавця, який не має фізичної присутності в рідній країні, що набагато перевищує частку тих, хто відкритий до фізичного переїзду.

Загальна відкритість для віртуальної роботи може становити особливий інтерес для роботодавців, особливо для тих, які з усіх сил намагаються заповнити робочі місця в ІТ і цифрових областях,

– переконані аналітики.

Дослідники відзначають, що віддалена міжнародна зайнятість дійсно створює проблеми для компаній, такі як культурна інтеграція та управління заробітною платою в регіонах з різною вартістю життя. Але ці перешкоди можна подолати, що вже демонструють деякі компанії.