Аналітики назвали найпривабливіші країни та міста для ділового переїзду: рейтинг
Компанія Boston Consulting Group провела глобальне дослідження спільно з рекрутинговим агентством The Network щодо найбільш привабливих міст і країн для іноземних співробітників. Так, рейтинг топових міст очолив Лондон, а країн – Канада.
Джерело:BCG
У незалежному опитуванні Decoding Global Talent, Onsite and Virtual взяли участь близько 209 000 жителів 190 країн.
До теми Київ увійшов до 100 міст за якістю життя: на якому місці столиця
Згідно з дослідженням, найпривабливішими країнами для переїзду по роботі стали:
- Канада
- США
- Австралія
- Німеччина
- Великобританія
- Японія
- Швейцарія
- Сінгапур
- Франція
- Нова Зеландія
Відзначається, що Канада та Австралія набагато краще впоралися з реагуванням на пандемію, ніж США. Ба більше, ці країни славляться своєю відкритою культурою і потужними соціальними системами.
Крім того, що Канада є номером один в цілому, Канада також є кращим вибором для тих, хто має ступінь магістра або доктора, для тих, хто має цифрову освіту або досвід, а також для осіб, молодших за 30 років. Це характеристики, які цінують компанії та країни,
– йдеться у звіті.
Автори дослідження стверджують, що Японія, Сінгапур і Нова Зеландія увійшли в список найбільш сприятливих країн для ділового переїзду з огляду на те, що вони ефективніше протидіяли поширенню COVID-19.
Найпривабливіші міста для іноземних фахівців:
- Лондон, (Великобританія)
- Амстердам (Нідерланди)
- Дубай (ОАЕ)
- Берлін, (Німеччина)
- Абу-Дабі (ОАЕ)
- Токіо, (Японія)
- Сінгапур
- Нью-Йорк, (США)
- Барселона, (Іспанія)
- Сідней, (Австралія)
"Віртуальна мобільність"
У сучасних реаліях, викликаних пандемією COVID-19, з'явилася нова модель, яка стосується віддаленої міжнародної роботи. Так, 57% респондентів заявили, що вони готові працювати дистанційно на роботодавця, який не має фізичної присутності в рідній країні, що набагато перевищує частку тих, хто відкритий до фізичного переїзду.
Загальна відкритість для віртуальної роботи може становити особливий інтерес для роботодавців, особливо для тих, які з усіх сил намагаються заповнити робочі місця в ІТ і цифрових областях,
– переконані аналітики.
Дослідники відзначають, що віддалена міжнародна зайнятість дійсно створює проблеми для компаній, такі як культурна інтеграція та управління заробітною платою в регіонах з різною вартістю життя. Але ці перешкоди можна подолати, що вже демонструють деякі компанії.
Поділитися новиною