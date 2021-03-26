Турецкая архитектурная студия HAADS планирует построить уникальный плавучий отель. Посетителям предложат 152 номера с доступом к множеству интересных видов, которые будут меняться при вращении здания.

Точная дата завершения его строительства еще не объявлена, однако в HAADS надеются завершить проект до 2025 года.

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Чем уникален проект отеля

Отель будет не только инновационным, но и экологичным. Ведь спроектированный так, чтобы как можно больше уменьшить потери энергии и образования отходов.

Мы вдохновлялись морем, именно с ним прежде всего ассоциируется этот отель – с точки зрения формы и принципа дизайна,

– пояснили в HAADS.

Здание расположат на плавучих платформах. Двигатели будут приводить в движение гребные винты, и конструкция сможет вращаться вокруг своей оси – полный оборот будет осуществлять в сутки.

Экологическое направление

Круглое здание с 24-часовой системой вращения будет производить электричество благодаря движению водных масс. Это обеспечит подводная система генераторов приливного потока.

Интересно! Площадь отеля будет достигать 35 тысяч квадратных метров. Центральное здание будет 4-этажным. Его фасад украсят зеленые насаждения.

В HAADS намерены обеспечить сортировку отходов, чтобы превратить органику на удобрения, которые впоследствии можно будет повторно использовать на территории отеля.

Точное местоположение экологического отеля пока неизвестно. Однако проектные компания уже заявила, что целью построить его в "прибрежных водах Катара".