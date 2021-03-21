Пустынный ландшафт долины Коачелла в американской Калифорнии скоро станет первым американским микрорайоном, который полностью будет состоять из домов, напечатанных на 3D-принтере. Они появятся в городе Ранчо Мираж.

Этот масштабный проект будет реализовывать группа по вопросам устойчивого развития недвижимости Palari совместно с Mighty Buildings, которая занимается строительными технологиями.

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Подробности от учредителей Mighty Buildings

Земельный участок площадью 2 гектара превратят в сообщество с 15 экологических домов с нулевым потреблением энергии. Площадь каждого будет достигать 135 квадратных метров.

"Это будет первая реализация нашего видения будущего жилья", – подчеркнул Алексей Дубов, соучредитель и главный операционный директор Mighty Buildings.



Так будет выглядеть участок / Проект Mighty Buildings, EYRC Architects

Как добавил Сэм Рубен, главный директор по устойчивому развитию, чтобы создать такой дом, нужно меньше 24 часов. Это может происходить даже тогда, пока работники спят.

Мы на самом деле больше ограничены транспортировкой зданий, чем реальной способностью печатать,

– подчеркнул он.

Дома будут создавать в Окленде, на складе штаб-квартиры Mighty Buildings. Для этого будут использовать 3D-принтеры, размеры которых – примерно как небольших гаражей.



Здесь будут печатать дома для нового микрорайона / Фото Mighty Buildings

Как отметили в компании, до 80% строительства можно автоматизировать. Это позволяет сэкономить 95% рабочего времени. Отходов при таком строительстве – в 10 раз меньше, чем во время обычного.

Как будет оснащен дом и сколько будет стоить

Как пишет CNN, новый микрорайон рассчитан на жителей с высоким уровнем дохода. В каждом доме будет 3 спальни и 2 ванные комнаты. Владелец будет иметь возможность приобрести дополнительные элементы.

Говорится, например, о кабинках для переодевания, джакузи, камине, душе на открытом воздухе. Кроме основного здания, покупатели могут приобрести еще одно – меньше, расположенное рядом.

Справка. За базовую модель придется заплатить от 595 тысяч долларов, а конфигурация с 2 домами обойдется в минимум 950 тысяч долларов.

Кроме этого, в Mighty Buildings позже намерены печатать и дешевле дома – для уязвимых групп населения. К таковым относятся, в том числе и те, кто не может себе позволить жилье в Калифорнии.