Турецька архітектурна студія HAADS планує спорудити унікальний плавучий готель. Відвідувачам пропонуватимуть 152 номери з доступом до безлічі захоплюючих видів, які змінюватимуться при обертанні будівлі.

Точна дата завершення його будівництва ще не оголошена, проте у HAADS сподіваються завершити проєкт до 2025 року.

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Чим унікальний проєкт готелю

Готель буде не лише інноваційним, але й екологічним. Адже спроєктований він так, аби якомога більше зменшити втрати енергії та утворення відходів.

Ми надихалися морем, саме з ним насамперед асоціюється готель – з точки зору форми та принципу дизайну,

– пояснили у HAADS.

Будівлю розташують на плавучих платформах. Двигуни приводитимуть в рух гребні гвинти, тож конструкція зможе обертатися навколо своєї осі – повний оборот здійснюватиме за добу.

Екологічне спрямування

Кругла будівля з 24-годинною системою обертання вироблятиме електрику завдяки руху водних мас. Це забезпечить підводна система генераторів приливного потоку.

Цікаво! Площа готелю сягатиме 35 тисяч квадратних метрів. Центральна будівля буде 4-поверховою. Її фасад прикрашатимуть зелені насадження.

У HAADS мають намір забезпечити сортування відходів, аби перетворити органіку на добрива, які згодом можна буде повторно використовувати на території готелю.

Точне місце розташування екологічного готелю наразі невідоме. Однак проєктна компанія вже заявила, що має на меті побудувати його у "прибережних водах Катару".