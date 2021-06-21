Соответствующая идея появилась в семье еще в 2020 году. Теперь же, по словам матери Ольги Сергийчук, сын сам снимает видео и монтирует его.

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О чем рассказывает Матвей

Таким образом мальчик пытается популяризировать компостирования – говорится о производстве удобрений из разных органических отходов. Мальчик объясняет, в частности, с чего можно сделать компостер, с каких именно отходов изготавливают компост и как, например, с его помощью, посадить помидоры.

Обратите внимание! Сейчас 8-летний мальчик из Волыни имеет на своем ютуб канале 88 подписчиков и 2445 просмотров. Он назвал его "Компостирование с Матвеем Сергийчуком".

Как делать компостер: советы от юного блогера

По словам Матфея, компостер можно сделать, разными способами. Первый нуждается в том, чтобы на его дно застелить пленку и добавить туда червей.

"Есть второй тип, там где без дна и без пленки. Просто надо добавить зелье, органические остатки и черви сами приходят туда", – пояснил автор видео.

Мать мальчика работает учительницей биологии. Она отметила, что органические отходы семья использует уже давно. Так, в частности, выращивают овощи на собственном огороде.

Для чего компостировать отходы: смотрите первое видео Сергийчука