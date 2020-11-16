ВMW представила первый в мире электрический летательный костюм: мощное видео
Автокомпания BMW и подразделение Designworks разработали первый в мире электрический костюм для полетов Wingsuit. Разработка оснащена электрическими крыльями и небольшим двигательной установкой.
Инженеры автопроизводителя BMW представили уникальный Wingsuit, чтобы порадовать заядлых экстремалов и кардинально изменить представления людей о возможностях бейсджампинга, пишет New Atlas.
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WingsuitСпециальный костюм, конструкция которого позволяет потоку воздуха наполнять крылья между ногами, руками и телом пилота, чтобы он мог контролировать полет.
Испытание костюма Wingsuit / Фото BMW
Как это работает?
Костюм оснащен:
- специальным углепластиковым рюкзаком;
- двумя электромоторами с карбоновыми винтами мощностью 10 лошадиных сил каждый;
- пропеллерами, которые вращаются со скоростью 25 000 оборотов в минуту – они позволяют развивать до 300 километров в час;
- 50-вольтовой литиевой батареей.
Испытания
Австриец Петер Зальцман принимал непосредственное участие в проектировании и изготовлении Wingsuit. Настоящий ценитель экстрима провел множество тестов электрического костюма в аэротрубе испытательного центра BMW в Мюнхене.
Подготовка к полету / Фото BMW
Спортсмен был намерен испытать разработку в реальных условиях в Южной Корее. Каскадер хотел пролететь над тремя небоскребами в Пусане, однако пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Новой точкой назначения стали живописные Альпы в Австрии – там пилот прыгнул с вертолета с высоты около 3 000 метров. Компанию Зальцману составили экстремалы в традиционных костюмах для бейсджампинга.
Экстремал Петер Зальцман и бейсджамперы / Фото BMW
Полет прошел успешно – Зальцману удалось развить скорость до 300 километров в час. Отметим, скорость полета бейсджампера в традиционном костюме достигает 100 километров в час.
Петер Зальцман / Фото BMW
Экстремал Петер Зальцман испытал костюм для полетов Wingsuit: смотрите видео
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