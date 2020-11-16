Автокомпания BMW и подразделение Designworks разработали первый в мире электрический костюм для полетов Wingsuit. Разработка оснащена электрическими крыльями и небольшим двигательной установкой.

Инженеры автопроизводителя BMW представили уникальный Wingsuit, чтобы порадовать заядлых экстремалов и кардинально изменить представления людей о возможностях бейсджампинга, пишет New Atlas.

Читайте также: Как у "Железного человека": британцы испытали реактивный спасательный костюм – видео

Wingsuit Специальный костюм, конструкция которого позволяет потоку воздуха наполнять крылья между ногами, руками и телом пилота, чтобы он мог контролировать полет.

Испытание костюма Wingsuit / Фото BMW

Как это работает?

Костюм оснащен:

специальным углепластиковым рюкзаком;

двумя электромоторами с карбоновыми винтами мощностью 10 лошадиных сил каждый;

пропеллерами, которые вращаются со скоростью 25 000 оборотов в минуту – они позволяют развивать до 300 километров в час;

50-вольтовой литиевой батареей.

При этом, общий вес рюкзака составляет лишь 12 килограммов, а заряда аккумулятора хватает на пять минут полета.

Испытания

Австриец Петер Зальцман принимал непосредственное участие в проектировании и изготовлении Wingsuit. Настоящий ценитель экстрима провел множество тестов электрического костюма в аэротрубе испытательного центра BMW в Мюнхене.

Подготовка к полету / Фото BMW

Спортсмен был намерен испытать разработку в реальных условиях в Южной Корее. Каскадер хотел пролететь над тремя небоскребами в Пусане, однако пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Новой точкой назначения стали живописные Альпы в Австрии – там пилот прыгнул с вертолета с высоты около 3 000 метров. Компанию Зальцману составили экстремалы в традиционных костюмах для бейсджампинга.

Экстремал Петер Зальцман и бейсджамперы / Фото BMW

Полет прошел успешно – Зальцману удалось развить скорость до 300 километров в час. Отметим, скорость полета бейсджампера в традиционном костюме достигает 100 километров в час.

Петер Зальцман / Фото BMW

Заметим, пока неизвестно, собирается ли компания BMW запустить массовое производство летательных костюмов.

Экстремал Петер Зальцман испытал костюм для полетов Wingsuit: смотрите видео