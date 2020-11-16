Автокомпанія BMW та підрозділ Designworks розробили перший у світі електричний костюм для польотів Wingsuit. Розробка оснащена електричними крилами та невеликою двигунною установкою.

Інженери автовиробника BMW представили унікальний Wingsuit, аби потішити затятих екстремалів та кардинально змінити уявлення людей про можливості бейсджампінгу, пише New Atlas.

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Wingsuit Спеціальний костюм, конструкція якого дозволяє потоку повітря наповнювати крила між ногами, руками й тілом пілота, щоб він міг контролювати політ.

Випробування костюму Wingsuit / Фото BMW

Як це працює?

Костюм обладнаний:

спеціальним вуглепластиковим рюкзаком;

двома електромоторами з карбоновими гвинтами потужністю 10 кінських сил кожен;

пропелерами, які обертаються зі швидкістю 25 000 обертів на хвилину – вони дозволяють розвивати до 300 кілометрів на годину;

50-вольтовою літієвою батареєю.

Водночас загальна вага рюкзака становить лише 12 кілограмів, а заряду акумулятора вистачає на п'ять хвилин польоту.

Випробування

Австрієць Петер Зальцман брав безпосередню участь у проєктуванні та виготовленні Wingsuit. Справжній поціновувач екстриму провів безліч тестувань електричного костюма в аеротрубі випробувального центру BMW в Мюнхені.

Підготовка до польоту / Фото BMW

Спортсмен мав намір випробувати розробку в реальних умовах у Південній Кореї. Каскадер хотів пролетіти над трьома хмарочосами в Пусані, однак пандемія COVID-19 внесла свої корективи. Новою точкою призначення стали мальовничі Альпи в Австрії – там пілот стрибнув з вертольота з висоти близько 3 000 метрів. Компанію Зальцману склали екстремали в традиційних костюмах для бейсджампінгу.

Екстремал Петер Зальцман та бейсджампери / Фото BMW

Політ пройшов успішно – Зальцману вдалося розвинути швидкість до 300 кілометрів на годину. Відзначимо, швидкість польоту бейсджампера в традиційному костюмі досягає 100 кілометрів на годину.

Петер Зальцман / Фото BMW

Зауважимо, наразі невідомо, чи збирається компанія BMW запустити масове виробництво літальних костюмів.

Екстремал Петер Зальцман випробував костюм для польотів Wingsuit: дивіться відео