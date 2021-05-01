Разработчики подчеркивают, что такое оросительное оборудования особенно востребовано среди фермеров в текущем маркетинговом году. Такой спрос связывают непосредственно с аномально засушливым сезоном 2019–2020.
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Не желая зависеть от погодных условий, уже в этом году сельхозпроизводители более активно начали покупать оборудование для орошения,
– говорится в сообщении.
Наибольшее количество монтажей оборудования зафиксировано в Запорожской области – более 20 дождевальных машин. Кроме того, в Николаевской области сервисная служба компании устанавливает двукрылую оросительную машину, котой до недавнего времени не было в Украине.
Первая в Украине двукрылая оросительная система / Фото Variant Agro Build