Розробники підкреслюють, що таке зрошувальне обладнання особливо затребуване серед фермерів в поточному маркетинговому році. Такий попит пов'язують безпосередньо з аномально посушливим сезоном 2019–2020.

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Не бажаючи залежати від погодних умов, вже в цьому році сільгоспвиробники більш активно почали купувати обладнання для зрошення,

– йдеться у повідомлення.

Найбільша кількість монтажів обладнання зафіксована у Запорізькій області – понад 20 дощувальних машин. Крім того, в Миколаївській області сервісна служба компанії встановлює двокрилу зрошувальну машину, якої донедавна не було в Україні.

Перша в Україні двокрила зрошувальна система / Фото Variant Agro Build

Довідка: Variant Agro Build – українська металообробна компанія. Провідний виробник обладнання для елеваторів і тваринництва. Спеціалізується на розробці й постачанні силосів для зберігання зерна і транспортного обладнання, а також зрошувальних систем і причіпної техніки.