Архитектурная лаборатория W-LAB разработала концептуальный проект, который оценивает, как люди могли бы выжить в случае постклиматических изменений. Они создали футуристическую среду для жизни в пустыне.

Учитывая существующую тенденцию выбросов СО2 и повышения глобальной температуры, перед человечеством может встать вызов справиться с экстремальным климатом и обеспечить себя необходимыми ресурсами.

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Проект W-LAB включает серию самодостаточных биокабин, которые расположены вокруг центральной водной зоны и окружены растениями, тщательно подобранными для выживания в пустынных условиях. Аэродинамическая форма кабин уменьшает трение ветра, что улучшает ее устойчивость, а также минимизирует звуки, вибрацию и эрозию участка.

Жилье, которое обеспечит все потребности людей

Биокабины W-LAB содержат гибкие пространства в соответствии с потребностями своих жителей, позволяя им работать дома, заниматься спортом и выращивать пищу.

В то же время люди смогут оставаться на связи в соответствии с технологическим развитием. Спутники обеспечат широкополосные интернет-соединения, а товары могут доставляться дронами в любое место.



Визуализация поселения в постели / Фото wds-lab

Не требуют внешних источников питания

Между кабинами архитекторы предусмотрели растяжные тканевые конструкции, которые будут делать тень и защищать от сурового солнца.

Для производства энергии использовали солнечные панели, которые будут потреблять природный ресурс.

которые будут потреблять природный ресурс. Ветер также является важным источником возобновляемой энергии, которую, по мнению дизайнеров, может использовать эта среда обитания.

Благодаря природным источникам энергии, человеческое пространство может быть полностью самоокупаемым и не потребует подключения к общим электросетям.



Уловители тумана на вершине прибрежной дюны / Фото wds-lab

Как люди будут получать воду

Для получения воды архитектуры предложили 2 способа:

от уловителей тумана, которые фиксируют прибрежную влажность;

которые фиксируют прибрежную влажность; использование модульных установок для опреснения воды.

Система рециркуляции воды ориентирована на повторное использование большей ее части, которая позже будет применяться для выращивания растений.



Концепция уловителей тумана / Фото wds-lab

Органические материалы для строительства

W-LAB запланировал органические строительные материалы, которые можно получить в пустынной среде. Такие растения, как агава являются источником древесины и волокон, которые служат конструкционными элементами, облицовкой, полом, утеплителем, веревками и текстилем.

Кроме того, алюминий может быть альтернативой металлическим элементам конструкции, поскольку он полностью перерабатывается и требует меньше энергии для его изготовления, чем сталь.

Устойчивые фундаменты заменили винтовые сваи, которые работают, как съемные опоры для повторного использования после окончания жизненного цикла кабины.



Основные устойчивые материалы и решения, предложенные для биокабины / Фото wds-lab

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Выращивание продуктов

Внутренние сады – еще один ресурс, который можно использовать для поддержки сообщества. Интерьер кабин служит пространством для небольших теплиц и плантаций, которые могут обеспечить едой людей.



Гостиная биокабины / Фото wds-lab



Центральная лестница и оранжерея биокабины / Фото wds-lab



Кухня и обеденная зона биокабины / Фото wds-lab