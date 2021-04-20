Выжить после изменения климата: архитекторы разработали концепцию поселения в пустыне
Архитектурная лаборатория W-LAB разработала концептуальный проект, который оценивает, как люди могли бы выжить в случае постклиматических изменений. Они создали футуристическую среду для жизни в пустыне.
Источник:designboom
Учитывая существующую тенденцию выбросов СО2 и повышения глобальной температуры, перед человечеством может встать вызов справиться с экстремальным климатом и обеспечить себя необходимыми ресурсами.
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Проект W-LAB включает серию самодостаточных биокабин, которые расположены вокруг центральной водной зоны и окружены растениями, тщательно подобранными для выживания в пустынных условиях. Аэродинамическая форма кабин уменьшает трение ветра, что улучшает ее устойчивость, а также минимизирует звуки, вибрацию и эрозию участка.
Жилье, которое обеспечит все потребности людей
Биокабины W-LAB содержат гибкие пространства в соответствии с потребностями своих жителей, позволяя им работать дома, заниматься спортом и выращивать пищу.
В то же время люди смогут оставаться на связи в соответствии с технологическим развитием. Спутники обеспечат широкополосные интернет-соединения, а товары могут доставляться дронами в любое место.
Визуализация поселения в постели / Фото wds-lab
Не требуют внешних источников питания
- Между кабинами архитекторы предусмотрели растяжные тканевые конструкции, которые будут делать тень и защищать от сурового солнца.
- Для производства энергии использовали солнечные панели, которые будут потреблять природный ресурс.
- Ветер также является важным источником возобновляемой энергии, которую, по мнению дизайнеров, может использовать эта среда обитания.
- Благодаря природным источникам энергии, человеческое пространство может быть полностью самоокупаемым и не потребует подключения к общим электросетям.
Уловители тумана на вершине прибрежной дюны / Фото wds-lab
Как люди будут получать воду
Для получения воды архитектуры предложили 2 способа:
- от уловителей тумана, которые фиксируют прибрежную влажность;
- использование модульных установок для опреснения воды.
Система рециркуляции воды ориентирована на повторное использование большей ее части, которая позже будет применяться для выращивания растений.
Концепция уловителей тумана / Фото wds-lab
Органические материалы для строительства
W-LAB запланировал органические строительные материалы, которые можно получить в пустынной среде. Такие растения, как агава являются источником древесины и волокон, которые служат конструкционными элементами, облицовкой, полом, утеплителем, веревками и текстилем.
Кроме того, алюминий может быть альтернативой металлическим элементам конструкции, поскольку он полностью перерабатывается и требует меньше энергии для его изготовления, чем сталь.
Устойчивые фундаменты заменили винтовые сваи, которые работают, как съемные опоры для повторного использования после окончания жизненного цикла кабины.
Основные устойчивые материалы и решения, предложенные для биокабины / Фото wds-lab
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Выращивание продуктов
Внутренние сады – еще один ресурс, который можно использовать для поддержки сообщества. Интерьер кабин служит пространством для небольших теплиц и плантаций, которые могут обеспечить едой людей.
Гостиная биокабины / Фото wds-lab
Центральная лестница и оранжерея биокабины / Фото wds-lab
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