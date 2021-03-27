Сейчас в интернете бессчетное количество изображений. Сложно установить, какую именно фотографию загрузили первой, однако есть мнение, что этой чести удостоился снимок музыкальной группы Les Horribles Cernettes, что в переводе означает "Ужасные сернеткы".

Произошло это эпохальное событие в июле 1992 года почти через год после того, как в стенах Европейской организации по ядерным исследованиям CERN появился первый в мире сайт проекта World Wide Web – Всемирной паутины.

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О группе

Les Horribles Cernettes – пародийная фолькгруппа, участницами которого были девушки, которые сами работали в CERN, или были подругами сотрудников организации. В то время там как раз строили Большой адронный коллайдер (Large Hadron Collider), и название музыкального коллектива приспособили к англоязычной аббревиатуре LHC.



Большой адронный коллайдер / Фото Википедия

Инициатором создания группы в 1990 году стала графическая дизайнерша CERN Мишель Мюллер, сейчас Мишель де Дженнаро. Ее бойфренд уделял ей слишком мало времени, поэтому она решила привлечь к себе внимание. Девушка вместе с подругами выступила на сцене во время Cern Hardronic Festival, чтобы спеть о своих одиноких ночах.

Кстати, создателем этой песни был будущий автор снимка, который первым загрузили в интернет, Сильвано де Дженнаро. Он также был клавишником и басистом группы.

Первое изображение в интернете

Внимание создателя Всемирной паутины Тима Бернерс-Ли, который в то время работал стипендиатом в CERN, привлекла фотография 4 девушек в офисе аналитика Сильвано де Дженнаро, которых тот снял для их будущего компакт-диска.

Бернерс-Ли предложил опубликовать фото на новом в то время вебсайте о клубах CERN и о культурных мероприятиях, которые там проводились. Поскольку Сеть в то время насчитывала всего несколько сотен сайтов и несколько тысяч пользователей, то Сильвано не был уверен, что это сработает, но передал отсканированный снимок Тиму.



Первая фотография, которую загрузили в интернет / Фото CERN MusiClub

Снимок на экране выглядел не слишком впечатляющим – размером с почтовую марку, его разрешение составляло всего 120 на 50 пикселей, и грузился он больше минуты. И все же это была первая фотография, по которой когда-либо щелкали в браузере.

Популярность и распад

По мере того, как слава "сернеток" росла, девушек приглашали на международные конференции по физике, в том числе и на World'92 Expo в Севилье.



Les Horribles Cernettes на World'92 Expo в Севилье / Фото CERN MusiClub

Они пели о физических явлениях и жизни ученых, называли себя "первым и единственным рок-коллективом высоких энергий". Les Horribles Cernettes выступали на протяжении 30 лет, а их состав со временем менялся.



Les Horribles Cernettes выступали на международных научных конференциях / Фото CERN MusiClub



Состав Les Horribles Cernettes неоднократно менялся / Фото CERN MusiClub

Оригинальная фотография исчезла с сайта в 1998 году, когда перестал работать старый компьютер де Дженнаро. А 21 июля 2012 года "Ужасные сернетки" сыграли свой прощальный концерт и распались.

Музыкальная группа Les Horribles Cernettes: смотрите видео onavlis99