Инновационный парк UNIT.City в партнерстве с официальным импортером BMW и MINI в Украине АВТ Бавария внедряют сервис аренды электромобилей U.Go. Новейший проект призван способствовать росту экосистемы UNIT.City и сделать весомый вклад в устойчивое развитие мобильности Киева.

Авторы инициативы стремятся развивать инновационную мобильность, основанную в частности на совместном использовании транспорта.

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Как это работает

Сейчас пилотный проект U.Gо находится на этапе тестирования. Сервис испытывают непосредственно на территории инновационного пространства, он доступен для резидентов и сотрудников UNIT.City. Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо:

иметь водительское удостоверение и опыт управления автомобилем более двух лет;

обратиться к диджитал-ассистенту UNIT.City, который поможет верифицироваться;

забронировать электрокар;

получить ключи в Центре Резидентов;

сесть за руль автомобиля и наслаждаться поездкой.

Важно! После каждой поездки машины возвращаются в парк и проходят полную санитарную обработку.

Сервис аренды автомобилей U.Go / Фото прессслужбы Unit.City

Автопарк и стоимость сервиса

Пользователям предлогают такие машины: BMW i3 и MINI Cooper SE. Отмечают, что резиденты инновационного парка UNIT.City смогут пользоваться автомобилем бесплатно в течение первых двух часов. В дальнейшем все расходы покроет компания, в которой работает резидент: стоимость третьего часа составляет 199 гривен, а каждого следующего – 499 гривен.

Долгосрочная перспектива

По словам разработчиков, достроенный UNIT.City будет пространством, свободным от машин. Альтернативные решения – перехватывающие хабы и сервис U.Go, который будет обслуживать резидентов парка.

Для бизнеса это будет актуально днем, для тех, кто будет жить здесь – утром или вечером. Кроме того, мы как сторонники принципов устойчивого развития стремимся создавать решения, способствующие развитию экономики шеринга и охраны окружающей среды,

– отметил управляющий партнер инновационного парка UNIT.City Константин Евтушенко.

В блоге Всемирного экономического форума 2019 говорилось, что прошедшее десятилетие – это "декада экономики общего потребления". По подсчетам аналитиков, в 2013 году доля экономики шеринга в общей выручке мировых компаний составляла всего 5%. Уверяют, что уже к 2025 году этот показатель достигнет 50%.

Сервис каршеринга U.Go / Фото прессслужбы Unit.City

О компании

Объединение BMW Group – один из главных новаторов в области каршеринга премиум-класа по всему миру. Компания запустила собственный бренд DriveNow в 2011 году. Недавно состоялся ребрендинг, и сервис получил название ShareNow. Сегодня он насчитывает более 4 миллионов зарегистрированных пользователей с 14 000 автомобилями в 18 городах.

"BMW и MINI Украина гордятся тем, что мы нашли сильного партнера UNIT.City в Украине, который разделяет наше видение и стремление доказать, что премиальный, удобный и беспроблемный опыт каршеринга, предназначенный для пользователя, может быть экономически выгодным в Украине", – отметил генеральный директор BMW и MINI Украина Эрик Бернингем.

Он убежден, что U.Gо – это решение, что будет учитывать имеющиеся потребности в мобильности пользователей и поможет привлечь новых клиентов, которые никогда не задумывались о приобретении собственного авто.