Инновации в движении: в Киеве запускают сервис аренды автомобилей U.Go
Инновационный парк UNIT.City в партнерстве с официальным импортером BMW и MINI в Украине АВТ Бавария внедряют сервис аренды электромобилей U.Go. Новейший проект призван способствовать росту экосистемы UNIT.City и сделать весомый вклад в устойчивое развитие мобильности Киева.
Источник:24 канал
Авторы инициативы стремятся развивать инновационную мобильность, основанную в частности на совместном использовании транспорта.
Примечательно В Украине открыли первый бесплатное пространство для стартапов: фото
Как это работает
Сейчас пилотный проект U.Gо находится на этапе тестирования. Сервис испытывают непосредственно на территории инновационного пространства, он доступен для резидентов и сотрудников UNIT.City. Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо:
- иметь водительское удостоверение и опыт управления автомобилем более двух лет;
- обратиться к диджитал-ассистенту UNIT.City, который поможет верифицироваться;
- забронировать электрокар;
- получить ключи в Центре Резидентов;
- сесть за руль автомобиля и наслаждаться поездкой.
Сервис аренды автомобилей U.Go / Фото прессслужбы Unit.City
Автопарк и стоимость сервиса
Пользователям предлогают такие машины: BMW i3 и MINI Cooper SE. Отмечают, что резиденты инновационного парка UNIT.City смогут пользоваться автомобилем бесплатно в течение первых двух часов. В дальнейшем все расходы покроет компания, в которой работает резидент: стоимость третьего часа составляет 199 гривен, а каждого следующего – 499 гривен.
Долгосрочная перспектива
По словам разработчиков, достроенный UNIT.City будет пространством, свободным от машин. Альтернативные решения – перехватывающие хабы и сервис U.Go, который будет обслуживать резидентов парка.
Для бизнеса это будет актуально днем, для тех, кто будет жить здесь – утром или вечером. Кроме того, мы как сторонники принципов устойчивого развития стремимся создавать решения, способствующие развитию экономики шеринга и охраны окружающей среды,
– отметил управляющий партнер инновационного парка UNIT.City Константин Евтушенко.
Сервис каршеринга U.Go / Фото прессслужбы Unit.City
О компании
Объединение BMW Group – один из главных новаторов в области каршеринга премиум-класа по всему миру. Компания запустила собственный бренд DriveNow в 2011 году. Недавно состоялся ребрендинг, и сервис получил название ShareNow. Сегодня он насчитывает более 4 миллионов зарегистрированных пользователей с 14 000 автомобилями в 18 городах.
"BMW и MINI Украина гордятся тем, что мы нашли сильного партнера UNIT.City в Украине, который разделяет наше видение и стремление доказать, что премиальный, удобный и беспроблемный опыт каршеринга, предназначенный для пользователя, может быть экономически выгодным в Украине", – отметил генеральный директор BMW и MINI Украина Эрик Бернингем.
Он убежден, что U.Gо – это решение, что будет учитывать имеющиеся потребности в мобильности пользователей и поможет привлечь новых клиентов, которые никогда не задумывались о приобретении собственного авто.
Поделиться новостью