Зараз в інтернеті незлічена кількість зображень. Складно встановити, яку саме фотографію завантажили першою, однак є думка, що цієї честі удостоївся знімок музичного гурту Les Horribles Cernettes, що в перекладі означає "Жахливі сернетки".

Сталася це епохальна подія в липні 1992 року майже через рік після того, як у стінах Європейської організації з ядерних досліджень CERN з'явився перший у світі сайт проєкту World Wide Web – Всесвітньої павутини.

Цікаво Інновації в русі: у Києві запускають сервіс оренди автомобілів U.Go

Про гурт

Les Horribles Cernettes – пародійний фолькгурт, учасницями якого були дівчата, які самі працювали в CERN, або були подругами співробітників організації. У той час там якраз будували Великий адронний колайдер (Large Hadron Collider), і назву музичного колективу пристосували до англомовної абревіатури LHC.



Великий адронний колайдер / Фото Вікіпедія

Ініціатором створення гурту в 1990 році стала графічна дизайнерка CERN Мішель Мюллер, зараз Мішель де Дженнаро. Її бойфренд приділяв їй надто мало часу, тож вона вирішила привернути до себе увагу. Дівчина разом з подругами виступила на сцені під час Cern Hardronic Festival, щоб заспівати про свої самотні ночі.

До речі, творцем цієї пісні був майбутній автор знімка, який першим завантажили в інтернет, Сільвано де Дженнаро. Він також був клавішником і басистом гурту.

Перше зображення в інтернеті

Увагу творця Всесвітньої павутини Тіма Бернерс-Лі, який на той час працював стипендіатом у CERN, привернула фотографія 4 дівчат в офісі аналітика Сільвано де Дженнаро, яких той відзняв для їхнього майбутнього компакт-диска.

Бернерс-Лі запропонував опублікувати фото на той час новій вебсторінці про клуби CERN та про культурні заходи, які там проводилися. Оскільки Мережа в той час налічувала всього кілька сотень сайтів і декілька тисяч користувачів, то Сільвано не був упевнений, що це спрацює, проте передав відсканований знімок Тіму.



Перша фотографія, яку завантажили в інтернет / Фото CERN MusiClub

Знімок на екрані виглядав не надто вражаючим – розміром у поштову марку, його роздільна здатність складала всього 120 на 50 пікселів, та й вантажився він понад хвилину. І все ж це була перша фотографія, по якій коли-небудь клацали у веббраузері.

Популярність і розпад

В міру того, як слава "сернеток" зростала, дівчат запрошували на міжнародні конференції з фізики, зокрема і на World'92 Expo в Севільї.



Les Horribles Cernettes на World'92 Expo в Севільї / Фото CERN MusiClub

Вони співали про фізичні явища і життя вчених, називали себе "першим і єдиним рок-колективом високих енергій". Les Horribles Cernettes виступали впродовж 30 років, а їхній склад із часом змінювався.



Les Horribles Cernettes виступали на міжнародних наукових конференціях / Фото CERN MusiClub

Склад Les Horribles Cernettes неодноразово змінювався / Фото CERN MusiClub

Оригінальна фотографія зникла з сайту в 1998 році, коли перестав працювати старий комп'ютер де Дженнаро. А 21 липня 2012 року "Жахливі сернетки" відіграли свій прощальний концерт і розпалися.

Музичний гурт Les Horribles Cernettes: дивіться відео onavlis99