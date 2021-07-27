В Пентагоне показали "самолет судного дня" в воздухе: красноречивое видео
27 июля 2021 , 16:36Читати новину українською
Источник:твитер Джона Кирби
В США показали, как в воздухе дозаправляют легендарный самолет Boeing E-4B. Это одно из авиасудов, которых американцы называют "самолетами судного дня".
Соответствующим видео поделился представитель американского Минобороны Джон Кирби. Он опубликовал его в своем твиттере 26 июля.
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"Дозаправка E-4B на протяжении полета просто никогда не стареет. Боже, для этого нужны навыки! Отличный полет экипажей. Спасибо", – подчеркнул он.
Дозаправка "самолета судного дня": смотрите видео
Что известно о "самолеты судного дня" в США
Источник: "Википедия"
- Таких воздушных судов в стране всего есть 4. Они предназначены для американского президента, главы Пентагона и других членов высшего руководства страны.
- Использование возможно в случае ядерной войны или другой чрезвычайной ситуации, если будут повреждены элементы структуры военного и государственного управления.
- Эти авиасудна американцы называют "самолетами судного дня", поскольку именно из них в случае необходимости будут отдавать приказ о применении ядерного оружия.