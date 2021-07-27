Соответствующим видео поделился представитель американского Минобороны Джон Кирби. Он опубликовал его в своем твиттере 26 июля.

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"Дозаправка E-4B на протяжении полета просто никогда не стареет. Боже, для этого нужны навыки! Отличный полет экипажей. Спасибо", – подчеркнул он.

Дозаправка "самолета судного дня": смотрите видео

Что известно о "самолеты судного дня" в США

Источник: "Википедия"