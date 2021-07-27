Відповідним відео поділився речник американського Міноборони Джон Кірбі. Він опублікував його у своєму твітері 26 липня.

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"Дозаправка E-4B упродовж польоту просто ніколи не старіє. Боже, та для цього потрібні навички! Відмінний політ екіпажів. Дуже дякую", – наголосив він.

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Джерело: "Вікіпедія"