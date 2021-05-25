Для этого американский стартап Fisker, специализирующийся на производстве электромобилей, уже разработал проект нового папамобиля. Его создадут на основе внедорожника Fisker Ocean, массовое производство которого компания планирует начать в конце 2022 года.
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Электромобиль для папы
Кроме того, что новый папамобиль будет полностью электрическим, для обустройства салона вместо кожи используют материалы из переработанных бутылок и пластмасс, добытых из океана.
Как отметил соучредитель Fisker Хенрик Фискер, на это его вдохновило внимательное отношение Франциска к окружающей среде и влияние изменения климата на будущие поколения. Он лично представил понтифику проект единственного в своем роде электрокара.
Генрик Фискер представляет Франциску проект электрического папамобиля / Фото Henrik Fisker
Папамобиль также немного изменят и добавят стеклянный купол, чтобы люди могли свободно видеть понтифика во время его поездок.
Сколько будет стоить папамобиль от Fisker пока неизвестно, в компании лишь отметили, что цена будет стартовать от 37 499 долларов.
Электрический папамобиль от Fisker / Фото Fisker Inc
Ожидается, что Франциск сможет получить электрокар в четвертом квартале следующего года и он станет его вторым автомобилем с нулевыми выбросами. Папа уже имеет водородную гибридную машину Mirai на топливных элементах, которую до того ему передал японский автопроизводитель Toyota. Однако этот папамобиль Франциск использует нечасто.
Автомобили понтификов
- Традиционно транспортные средства Святому Престолу предоставляла компания Mercedes-Benz еще с 1930 года.
- Для защиты понтификов эти автомобили начали оснащать специальными прозрачными куполами. К такому шагу компания прибегла после покушения на Папу Римского Иоанна Павла II в мае 1981 года.
- В прошлом, специальное оборудование включало перила, за которое Папа мог держаться, махая толпе, и ступени, что позволяли легко подъезжать к автомобилю и выходить из него.
- Папа Франциск ездит на более скромном транспорте и предпочитает Ford, Jeep и Fiat.