Для цього американський стартап Fisker, який спеціалізується на виробництві електромобілів, вже розробив проєкт нового папамобіля. Його створять на основі позашляховика Fisker Ocean, масове виробництво якого компанія планує розпочати наприкінці 2022 року.
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Електромобіль для Папи
Окрім того, що новий папамобіль буде повністю електричним, для облаштування салону замість шкіри використають матеріалами з перероблених пляшок та пластмас, видобутих з океану.
Як зазначив співзасновник Fisker Генрік Фіскер, на це його надихнуло уважне ставлення Франциска до навколишнього середовища та впливу зміни клімату на майбутні покоління. Він особисто представив понтифіку проєкт єдиного у своєму роді електрокара.
Генрік Фіскер представляє Франциску проєкт електричного папамобіля / Фото Henrik Fisker
Папамобіль також дещо модифікують та додадуть скляний купол, щоб люди могли вільно бачити понтифіка під час його поїздок.
Скільки коштуватиме папамобіль від Fisker наразі невідомо, у компанії лише зазначили, що ціна стартуватиме від 37 499 доларів.
Електричний папамобіль від Fisker / Фото Fisker Inc
Очікується, що Франциск зможе отримати електрокар у четвертому кварталі наступного року і він стане його другим автомобілем із нульовими викидами. Папа вже має водневу гібридну машину Mirai на паливних елементах, яку до того йому передав японський автовиробник Toyota. Однак цей папамобіль Франциск використовує не часто.
Автомобілі понтифіків
- Традиційно транспортні засоби Святому Престолу надавала компанія Mercedes-Benz ще з 1930 року.
- Для захисту понтифіків ці автомобілі почали оснащувати спеціальними прозорими куполами. До такого кроку компанія вдалася після замаху на Папу Римського Івана Павла ІІ у травні 1981 року.
- У минулому спеціальне обладнання також включало поруччя, за яке Папа міг триматися, махаючи натовпу, та сходинки, що дозволяли легко під’їжджати до автомобіля та виходити з нього.
- Папа Франциск їздить на скромнішому транспорті та віддає перевагу Ford, Jeep та Fiat.