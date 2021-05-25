Для цього американський стартап Fisker, який спеціалізується на виробництві електромобілів, вже розробив проєкт нового папамобіля. Його створять на основі позашляховика Fisker Ocean, масове виробництво якого компанія планує розпочати наприкінці 2022 року.

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Електромобіль для Папи

Окрім того, що новий папамобіль буде повністю електричним, для облаштування салону замість шкіри використають матеріалами з перероблених пляшок та пластмас, видобутих з океану.

Як зазначив співзасновник Fisker Генрік Фіскер, на це його надихнуло уважне ставлення Франциска до навколишнього середовища та впливу зміни клімату на майбутні покоління. Він особисто представив понтифіку проєкт єдиного у своєму роді електрокара.



Генрік Фіскер представляє Франциску проєкт електричного папамобіля / Фото Henrik Fisker

Папамобіль також дещо модифікують та додадуть скляний купол, щоб люди могли вільно бачити понтифіка під час його поїздок.

Скільки коштуватиме папамобіль від Fisker наразі невідомо, у компанії лише зазначили, що ціна стартуватиме від 37 499 доларів.



Електричний папамобіль від Fisker / Фото Fisker Inc

Очікується, що Франциск зможе отримати електрокар у четвертому кварталі наступного року і він стане його другим автомобілем із нульовими викидами. Папа вже має водневу гібридну машину Mirai на паливних елементах, яку до того йому передав японський автовиробник Toyota. Однак цей папамобіль Франциск використовує не часто.

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