Британские пабы поощряют людей работать в их заведениях. Они предлагают рабочее место, стабильный доступ в интернет, а также горячие блюда и напитки. Цель – преодолеть спад торговли, вызванный пандемией коронавирус.

Так, владелец одного из пабов рассказал, что комендантский час, введенный правительством с целью обуздания второй волны COVID-19, серьезно повлиял на их товарооборот. Более того, это отличная возможность для людей, которые устали работать дома, "изменить картинку" и внести новые краски в обыденную жизнь, пишет Business Insider.

Интересно: Как не потерять деньги из-за COVID-19: важные советы миллиардера Баффета

Мы надеемся, что эта инициатива позволит людям вернуться в социум и не сойти с ума, глядя на те же четыре стены, – сказала директор паба "Калчет Армс" на северо-западе города Уоррингтон Дженни Хатчинсон.

Чем мотивирована инициатива?

Идея появилась через две недели после того, как британский премьер-министр Борис Джонсон объявил комендантский час с 22:00 в барах, пабах и ресторанах по всей стране, чтобы остановить вторую волну коронавируса. Более того, он объявил дополнительные меры для отрасли: штраф в размере 200 фунтов стерлингов (256 долларов США) для официантов, которые не носят масок.

Мне жаль, что это повредит многим предприятиям, которые только встают на ноги, – подытожил премьер.

Несомненно, ресторанный бизнес сильно пострадал от пандемии COVID-19: недавний опрос показал, что каждый восьмой представитель персонала по обслуживанию уже был уволен. Канцлер Риши Сунак объявил о запуске программ отпусков и денежных выплат работникам, которые работали в заведениях, что закрылись из-за карантина.

Сколько стоит "рабочее место"?

Паб предлагает людям заплатить 12 фунтов стерлингов (15 долларов США) в день за неограниченный кофе или чай, подключение к Интернету и еду.

Совладелец паба "Farmers Arms" в Голдклиффи (штат Уэльс) Крейг Лейт отметил, что инициатива получила широкую поддержку: люди начали активно бронировать места в заведении. Он добавил, что владельцы пабов сейчас находятся в режиме выживания и должны адаптироваться к современным реалиям.