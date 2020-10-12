Британські паби заохочують людей працювати в їх закладах. Вони пропонують робоче місце, стабільний доступ до інтернету, а також гарячі страви та напої. Мета – подолати спад торгівлі, спричинений пандемією коронавірусу.

Так, власник одного з пабів розповів, що комендантська година, запроваджена урядом з метою приборкання другої хвилі COVID-19, серйозно вплинула на їхній товарообіг. Ба більше, це чудова можливість для людей, які втомилися працювати вдома, "змінити картинку" та внести нові барви у буденне життя, пише Business Insider.

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Ми сподіваємося, що ця ініціатива дозволить людям знову повернутися у соціум та не збожеволіти, дивлячись на ті самі чотири стіни, – сказала директорка пабу "Калчет Армс" на північному заході міста Уоррінгтон Дженні Хатчінсон.

Чим мотивована ініціатива?

Ідея з’являється за два тижні після того, як британський прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосив комендантську годину з 22:00 у барах, пабах та ресторанах по всій країні, аби зупинити другу хвилю коронавірусу. Ба більше, він оголосив додаткові заходи для галузі: штраф у розмірі 200 фунтів стерлінгів (256 доларів) для офіціантів, які не носять масок.

Мені шкода, що це зашкодить багатьом підприємствам, які тільки встають на ноги, – підсумував прем’єр.

Безперечно, ресторанний бізнес значно постраждав від пандемії COVID-19: нещодавнє опитування показало, що кожен восьмий представник персоналу з обслуговування вже був звільнений. Канцлер Ріші Сунак оголосив про запуск програм відпусток та грошових виплат працівникам галузі, які працювали в закладах, що закрилися через карантин.

Скільки коштує "робоче місце"?

Паб пропонує людям сплатити 12 фунтів стерлінгів (15 доларів) на день за необмежену каву або чай, підключення до Інтернету та їжу.

Співвласник пабу "Farmers Arms" в Голдкліффі (штат Уельс) Крейг Лейт відзначив, що ініціатива отримала широку підтримку: люди почали активно бронювати місця в закладі. Він додав, що власники пабів наразі перебувають в режимі виживання і мають адаптовуватися до сучасних реалій.