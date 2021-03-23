Американский финансист, основатель и топ-менеджер ведущей инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио знает, как добиваться успеха. Однако этого, по его мнению, недостаточно. Необходимо уметь достойно принимать неудачи, проводить работу над ошибками и менять модель поведения.

Рэя Далио нередко называют "Стивом Джобсом от инвестирования". Недаром, ведь он разбирается в своем деле и поистине является лучшим из лучших.

Примечательно 2 черты, которые нужно иметь, чтобы заработать деньги: миллиардер Рэй Далио

Его книга Principles: Life & Work ("Принципы: жизнь и работа") вошла в список бестселлеров The New York Times. Недавно Далио поделился своими убеждениями насчет достижения успеха.

Все терпят поражения. Каждый, кого вы видите, достигает успеха только в том, на что вы обращаете внимание

По его мнению, эти успешные люди терпят неудачу во многих других аспектах.

Больше всего я уважаю тех, кто умеет хорошо терпеть неудачу. Я уважаю их даже больше, чем тех, кто преуспевает,

– отметил Далио.

Провал является болезненным опытом, в то время как успех – радостным

"Именно поэтому нужно гораздо больше характера, чтобы пережить неудачу, измениться и затем добиться успеха, чем чтобы просто добиться успеха", – убежден миллиардер.

Он подчеркивает, что людям, которые сразу достигают успеха, не нужно выходить за пределы своих возможностей. Это люди, которые постоянно находятся в так называемой "зоне комфорта".

Главное – делать выводы

Далио убежден, что наихудший сценарий для любого человека – ошибиться, не осознать этого и не измениться. Действительно, отсутствие самоанализа и желание стать лучшей версией себя – путь в никуда.