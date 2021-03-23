Американський фінансист, засновник й топменеджер провідної інвестиційної компанії Bridgewater Associates Рей Даліо знає, як досягати успіху. Однак цього, на його думку, недостатньо. Необхідно вміти гідно сприймати невдачі, проводити роботу над помилками та змінювати модель поведінки.

Рея Даліо нерідко називають "Стівом Джобсом від інвестування". Недарма, адже він знається на своїй справі та без сумніву є кращим з найкращих.

Варте уваги 2 риси, які потрібно мати, аби заробити гроші: мільярдер Рей Даліо

Його книга Principles: Life & Work ("Принципи: життя та робота") увійшла до списку бестселерів The New York Times. Нещодавно Даліо поділився власними переконаннями щодо досягнення успіху.

Усі зазнають поразок. Кожен, кого ви бачите, досягає успіху тільки в тому, на що ви звертаєте увагу

На його думку, ці успішні люди зазнають невдачі в багатьох інших аспектах.

Найбільше я поважаю тих, хто вміє гарно зазнавати невдачі. Я поважаю їх навіть більше, ніж тих, хто досягає успіху,

– відзначив Даліо.

Провал є болючим досвідом, тоді як успіх – радісним

"Саме тому потрібно набагато більше характеру, щоб пережити невдачу, змінитися і згодом досягти успіху, аніж щоб просто домогтися успіху", – переконаний мільярдер.

Він підкреслює, що людям, які відразу досягають успіху, не потрібно виходити за межі своїх можливостей. Це люди, які постійно перебувають у так званій "зоні комфорту".

Головне – робити висновки

Даліо переконаний, що найгірший сценарій для будь-якої людини – помилитися, не усвідомити цього й не змінитися. Дійсно, відсутність самоаналізу та бажання стати кращою версією себе – шлях в нікуди.