Проверка подготовки специалистов состоялось на базе Центра по подготовке применения и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

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В рамках учебно-тренировочных и контрольных полетов военнослужащие продемонстрировали необходимый уровень знаний и навыков, что косаются:

нормативно-правовых актов и административно-распорядительных документов;

инженерно-авиационного обеспечения;

структуры и порядка использования воздушного пространства Украины;

организации и выполнения полетов;

ведения воздушного мониторинга учебного участка государственной границы;

выявления признаков противоправной деятельности;

обследования определенного района на предмет поиска нарушителей законодательства Украины по пограничным вопросам, их сопровождения и наведения на них пограничного наряда.

По результатам подготовки специалисты подтвердили готовность к выполнению поставленных задач. Персонал получил соответствующие допуски к применению БПЛА.

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