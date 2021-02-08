Проверка подготовки специалистов состоялось на базе Центра по подготовке применения и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Читайте также На Киевщине практиковали полеты с выключенными двигателями: подробности В рамках учебно-тренировочных и контрольных полетов военнослужащие продемонстрировали необходимый уровень знаний и навыков, что косаются: нормативно-правовых актов и административно-распорядительных документов; инженерно-авиационного обеспечения; структуры и порядка использования воздушного пространства Украины; организации и выполнения полетов; ведения воздушного мониторинга учебного участка государственной границы; выявления признаков противоправной деятельности; обследования определенного района на предмет поиска нарушителей законодательства Украины по пограничным вопросам, их сопровождения и наведения на них пограничного наряда. По результатам подготовки специалисты подтвердили готовность к выполнению поставленных задач. Персонал получил соответствующие допуски к применению БПЛА. В Оршанце провели проверку квалификации военнослужащих: видео