У Головному центрі підготовки особового складу в Оршанці провели щорічну обов'язкову перевірку кваліфікації персоналу, який допущено до експлуатації квадрокоптерів.

Перевірка підготовки фахівців відбулася на базі Центру з підготовки застосування та експлуатації безпілотних авіаційних систем. Читайте також На Київщині практикували польоти з вимкненими двигунами: подробиці

В межах навчально-тренувальних та контрольних польотів військовослужбовці продемонстрували необхідний рівень знань та навичок, що стосуються:

нормативно-правових актів та адміністративно-розпорядчих документів;

інженерно-авіаційного забезпечення;

структури та порядку використання повітряного простору України;

організації та виконання польотів;

ведення повітряного моніторингу навчальної ділянки державного кордону;

виявлення ознак протиправної діяльності;

обстеження визначеного району на предмет пошуку порушників законодавства України з прикордонних питань, їх супроводження та наведення на них прикордонного наряду.

За результатами підготовки фахівці підтвердили готовність до виконання поставлених завдань. Персонал отримав відповідні допуски до застосування БПЛА.

В Оршанці провели перевірку кваліфікації військовослужбовців: відео