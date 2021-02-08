В Оршанці провели перевірку кваліфікації фахівців із застосування БПЛА: відео
У Головному центрі підготовки особового складу в Оршанці провели щорічну обов'язкову перевірку кваліфікації персоналу, який допущено до експлуатації квадрокоптерів.
Джерело:Державна прикордонна служба України
В межах навчально-тренувальних та контрольних польотів військовослужбовці продемонстрували необхідний рівень знань та навичок, що стосуються:
- нормативно-правових актів та адміністративно-розпорядчих документів;
- інженерно-авіаційного забезпечення;
- структури та порядку використання повітряного простору України;
- організації та виконання польотів;
- ведення повітряного моніторингу навчальної ділянки державного кордону;
- виявлення ознак протиправної діяльності;
- обстеження визначеного району на предмет пошуку порушників законодавства України з прикордонних питань, їх супроводження та наведення на них прикордонного наряду.
В Оршанці провели перевірку кваліфікації військовослужбовців: відео
Поділитися новиною
Вибір редакції