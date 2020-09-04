Основатель проекта Омер Атесмен вдохновился идеей онлайн-курсов MasterClass и решил выпустить собственный продукт спортивного направления и, таким образом, привлечь соответствующую аудиторию, сообщает Inc.

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Омер Атесмен Основатель корпорации Clean Energy Experts, которая в 2014 году заняла 79 место в рейтинге самых быстрорастущих компаний США. В 2015 году предприниматель продал компанию по производству солнечных батарей Sunrun более чем 50 млн долларов.

Ларри Фицджеральд / Фото gettyimages

Мария Шарапова и Ларри Фицсжеральд – главные консультанты и владельцы долей от прибыли The Skills. Привлечь в проект высококвалифицированных спортсменов бизнесмену помог друг и бывший коллега Джон Харпер, который является главным операционным директором Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Кто инвестор?

Стартап The Skills закрыл первый раунд финансирования на сумму 2 млн долларов осенью 2019 года. Участниками стали Global Founders Capital и Maveron.

Люди становятся все более расположенными к самообразованию на удаленке. Я думаю, эта тенденция будет усиливаться, – говорит основатель стартапа.

Сколько будет стоить обучение?

Отмечают, что полный курс от одного спортсмена будет стоить от 69 долларов. Если же клиент пожелает оформить годовую подписку на весь представленный контент – это обойдется в 149 долларов. Создатели проекта планируют выпускать новые видеоуроки еженедельно.