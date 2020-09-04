Стартап The Skills выпустит видеоуроки на спортивную тематику. Ведущими и тренерами предстанут специалисты, достигшие успеха в мировом спорте: победительница турнира Большого шлема Мария Шарапова, 23-кратный чемпион по плаванью Майкл Фелпс, звезда американского футбола Ларри Фицджеральд и сноубордист Шон Уайт.
Основатель проекта Омер Атесмен вдохновился идеей онлайн-курсов MasterClass и решил выпустить собственный продукт спортивного направления и, таким образом, привлечь соответствующую аудиторию, сообщает Inc.